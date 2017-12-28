Археологи: Совместные пиршества после перехода к оседлой жизни сплотили общество людей

Многие люди на новогодние праздники собираются семьями, для проведения традиционного в культуре мероприятия, принятия участия в разных ритуалах. Речь идёт про обмен подарками, выражение благодарности, пение песен. Важным также является приготовление, совместное употребление еды. Это в древности помогло сплотить общество. Первые празднования проводили не в жилищах, а в ритуальных специальных залах.Праздники с древности играли в культуре большую роль. Адаптация непосредственно к деревенской жизни оказалась не простым решением. Более тесные контакты соседей резко повышают социальную напряженность. При этом одновременное появление общинных структур, пиршеств, ритуальных специализированных залов предполагает, что человечество стремились разрешить эту проблему благодаря привлечению к ритуальной практике сообщества.