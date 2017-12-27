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Яна Кошкина выясняет у мужчин в Instagram, какой размер женской груди им по душе
Телеведущая Яна Кошкина в Instagram задала мужчинам провокационный вопрос – она выясняет какой размер груди у женщин им больше приходится по душе.
Яна Кошкина выясняет у мужчин в Instagram, какой размер женской груди им по душе


Актриса и модель Яна Кошкина в своем аккаунте Instagram опубликовала фото с подчеркнутой линией своего декольте и задала мужчинам провокационный вопрос с просьбой ответить начистоту: какая им все-таки по душе грудь девушек – большая или маленькая.

При этом, в подписи к фото Яна отметила, что ответы «ум», «глаза», «характер» и т.п. не принимаются. А к девушкам Кошкина обратилась с рекомендацией не грустить и делать выводы.

В комментариях среди фолловеров развернулась нешуточная дискуссия на эту тему. Как обычно в таких вопросах, оказалось, что «на вкус и цвет товарищей нет». Одним нравится грудь большого размера, другие считают, что эстетичной выглядит маленькая.

Яна Кошкина выясняет у мужчин в Instagram, какой размер женской груди им по душе


В большинстве поклонники Кошкиной сошлись на том, что правильный ответ находится на самой фотографии Яны и назвали идеальным вариантом грудь, как у нее. Их устраивает «золотая середина» - ни больше, ни меньше.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 21:39
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