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Полина Гагарина во время «новогодних елок» очень устаёт и готова спать где угодно
Певица Полина Гагарина опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, где спит под елкой на полу, и рассказала, что в период «новогодних елок» готова спать где угодно, и даже стоя.
Полина Гагарина во время «новогодних елок» очень устаёт и готова спать где угодно


Российская певица, актриса, модель Полина Гагарина поделилась со своими подписчиками в личном аккаунте Instagram кадром, на котором она спит на полу под елкой. В подписи к снимку Полина написала «одним словом Ёлки, ну или прямо под елкой». Она рассказала, что спать в этот период может уже и стоя, главное – поспать.

Подписчики называют в комментариях Полину спящей красавицей, Снегурочкой, Белоснежкой и «бедненькой девочкой», удивляясь тому, как она все успевает. Сочувствуя своей любимице, фолловеры утешают Гагарину тем, что скоро Новый год и можно будет отоспаться.

Полина Гагарина во время «новогодних елок» очень устаёт и готова спать где угодно


Не смогли не заметить поклонники Полины и то, что даже спит она с телефоном в руке. Видимо, график настолько напряженный, что звонки поступают постоянно, и певица боится пропустить один из них.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 21:23
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