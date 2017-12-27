В Перми рыбаков унесло на льдине вниз по течению Камы
Пермские спасатели на реке Кама сняли четверых рыбаков на реке Кама, которые находились на оторвавшейся льдине.
Представителями ГУ Министерства Черезвычайных Ситуаций по Пермскому краю передаётся, что сообщение касательно происшествия поступило двадцать седьмого декабря около 11 часов дня непосредственно в региональное ведомство. На реке Кама случился отрыв льдины примерно в двадцати метрах от берега. На ней находились четыре рыбака. Информацию передал личный состав пожарного катера "Вьюн-6" десятого отряда федеральной противопожарной службы в Перми.
На место происшествия в итоге выехали бригады службы спасения Перми, сотрудники ГИМС, бригады городской службы спасения. Личным составом катера "Вьюн-6" на воду была спущена вёсельная лодка, при помощи которой с льдины были сняты четверо мужчин от пятидесяти до пятидесяти шести лет. Сейчас жизни, а также здоровью этих людей ничего не угрожает.
Представителями ГУ Министерства Черезвычайных Ситуаций по Пермскому краю передаётся, что сообщение касательно происшествия поступило двадцать седьмого декабря около 11 часов дня непосредственно в региональное ведомство. На реке Кама случился отрыв льдины примерно в двадцати метрах от берега. На ней находились четыре рыбака. Информацию передал личный состав пожарного катера "Вьюн-6" десятого отряда федеральной противопожарной службы в Перми.
На место происшествия в итоге выехали бригады службы спасения Перми, сотрудники ГИМС, бригады городской службы спасения. Личным составом катера "Вьюн-6" на воду была спущена вёсельная лодка, при помощи которой с льдины были сняты четверо мужчин от пятидесяти до пятидесяти шести лет. Сейчас жизни, а также здоровью этих людей ничего не угрожает.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:42