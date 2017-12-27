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Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к отпуску со своими сыновьями
Алика Смехова рассказала в социальной сети Instagram о том, что собирается в отпуск вместе со своими сыновьями. По ее сообщению в микроблоге стало известно, что на отдых артистка отправиться через несколько дней.

Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к отпуску со своими сыновьями


К сообщению Смехова добавила фотографию, на которой она изображена вместе со своими ребятами Макаром и Артемом. Как и мама, сыновья одеты в нарядные костюмы, а все трое были запечатлены в здании очень уютного ресторана.

В сообщении российская артистка указала, что на Новый год семья отправиться в путешествие. Также актриса отметила, что очень рада желанию детей проводить время вместе с их родителями.

В целом все пользователи социальной сети пожелали Алике Смеховой и ее семье хорошего отдыха. Особо ушлые фанаты попытались разузнать, куда певица собирается отправиться, но на такие комментарии женщина не ответила.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:20
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