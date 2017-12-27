Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к отпуску со своими сыновьями

К сообщению Смехова добавила фотографию, на которой она изображена вместе со своими ребятами Макаром и Артемом. Как и мама, сыновья одеты в нарядные костюмы, а все трое были запечатлены в здании очень уютного ресторана.В сообщении российская артистка указала, что на Новый год семья отправиться в путешествие. Также актриса отметила, что очень рада желанию детей проводить время вместе с их родителями.В целом все пользователи социальной сети пожелали Алике Смеховой и ее семье хорошего отдыха. Особо ушлые фанаты попытались разузнать, куда певица собирается отправиться, но на такие комментарии женщина не ответила.