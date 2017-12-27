Филипп Киркоров назвал съемки Новогодней ночи-2018 самой лучшей за все свои 30 лет на сцене

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поделился в Instagram фотографиями со съемочных площадок Новогодней ночи-2018 и назвал двое суток работы лучшими за всю историю своих 30-летних выступлений на сцене.Филипп Киркоров, человек-праздник, как назвали его подписчики, поделился в своем аккаунте Instagram кадрами со съемочных площадок Новогодней ночи-2018. Он рассказал в подписи к фотографиям, что работа длилась 2 дня и 2 ночи.Филипп со всей ответственностью заявил, что эти съемки стали самыми лучшими его новогодними съемками за его 30 лет на сцене. Он пришел в восторг от того, что к давно превратившемуся в карнавальный шаблон делу нашли перфекционистский и педантичный подход, что встречается в каждом движении, плане, кадре.Киркоров сказал, что это тот редкий случай, когда он сам себе завидует, что принял участие в таком шоу. Он поблагодарил всех за доверие и веру в его очередной творческий эксперимент, за терпение в решении практически неразрешимых вопросов, за создание исполненного им в шоу имиджа, за многочисленные изнурительные репетиции.