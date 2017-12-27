Китай создаст спутниковую систему Gaofeng для геолокации

Спутниковые аппараты классификации Gaofeng способны в круглосуточном режиме проводить всепогодное зондирование поверхности планеты. В рамках работ, рассчитанных на 2015-2025 гг., будут введены в строй 7 спутников для составления и детализации картографической информации, выискивания полезных ископаемых, планирования городов и сельской местности, а также предупреждения стихийных бедствий, пишет портал агентства Синьхуа.Систему раннего оповещения о вероятности наступления природных катаклизмов планируется усовершенствовать в течение трех лет, уточняет Махсут.