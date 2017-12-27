Китай создаст спутниковую систему Gaofeng для геолокации
Директор Госуправления топографической съемки и картографии Китая Куреш Махсут, выступая на годичном собрании ведомства, рассказал о планах КНР создать систему по зондированию Земли, состоящую из семи картографических спутников.
Спутниковые аппараты классификации Gaofeng способны в круглосуточном режиме проводить всепогодное зондирование поверхности планеты. В рамках работ, рассчитанных на 2015-2025 гг., будут введены в строй 7 спутников для составления и детализации картографической информации, выискивания полезных ископаемых, планирования городов и сельской местности, а также предупреждения стихийных бедствий, пишет портал агентства Синьхуа.
Систему раннего оповещения о вероятности наступления природных катаклизмов планируется усовершенствовать в течение трех лет, уточняет Махсут.
Спутниковые аппараты классификации Gaofeng способны в круглосуточном режиме проводить всепогодное зондирование поверхности планеты. В рамках работ, рассчитанных на 2015-2025 гг., будут введены в строй 7 спутников для составления и детализации картографической информации, выискивания полезных ископаемых, планирования городов и сельской местности, а также предупреждения стихийных бедствий, пишет портал агентства Синьхуа.
Систему раннего оповещения о вероятности наступления природных катаклизмов планируется усовершенствовать в течение трех лет, уточняет Махсут.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00