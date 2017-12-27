Развод Джигарханяна обошел по популярности скандал с Вайнштейном

На основании рейтинга, составленного в сети российскими читателями светских хроник, развод Джигарханяна и украинской пианистки Цимбалюк-Романовской оказался на первом месте.Этот скандал затмил не менее известные имена, супружеская жизнь которых раскололась. В уходящем году после семи лет супружества разошлись дочь Никиты Михалкова Надежда и режиссер Резо Гигинеишвили.Российский миллиардер Роман Абрамович прожил в браке со своей второй женой Дарьей Жуковой (соосновательница музея современного искусства «Гараж») десять лет. В августе расстались.Без скандала разошлись актриса Эвелина Бледанс и Александр Семин.И вот даже после двадцатилетнего супружеского стажа расстались режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина.Не вышел в рейтинг топ-скандалов даже Харви Вайнштейн. А кандидатура достойная в этом смысле. Мало того, что прогремел на весь мир, принимая на себя многочисленные обвинения в секс-домагательствах, так в этом же году его бросила жена Джорджина Чапман.