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Развод Джигарханяна обошел по популярности скандал с Вайнштейном
На основании рейтинга, составленного в сети российскими читателями светских хроник, развод Джигарханяна и украинской пианистки Цимбалюк-Романовской оказался на первом месте.

Развод Джигарханяна обошел по популярности скандал с Вайнштейном


Этот скандал затмил не менее известные имена, супружеская жизнь которых раскололась. В уходящем году после семи лет супружества разошлись дочь Никиты Михалкова Надежда и режиссер Резо Гигинеишвили.

Российский миллиардер Роман Абрамович прожил в браке со своей второй женой Дарьей Жуковой (соосновательница музея современного искусства «Гараж») десять лет. В августе расстались.
Без скандала разошлись актриса Эвелина Бледанс и Александр Семин.

И вот даже после двадцатилетнего супружеского стажа расстались режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина.

Не вышел в рейтинг топ-скандалов даже Харви Вайнштейн. А кандидатура достойная в этом смысле. Мало того, что прогремел на весь мир, принимая на себя многочисленные обвинения в секс-домагательствах, так в этом же году его бросила жена Джорджина Чапман.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 14:00
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