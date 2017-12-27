Высокоточную оптику можно улучшить свойствами окраски паука-павлина

Окрас многих животных обусловлен не конкретным составом веществ, а структурой самой поверхности. Окраска структурного характера свойственна некоторым насекомым, аналогично как у бабочек. Структура поверхности их крыльев меняется с определенной периодичностью, сопоставимой с длиной световой волны.Группой ученых, под управлением Бо Каи Сюн (Bor-Kai Hsiung), Акронского университета, изучила виды пауков, на примере австралийского паука - павлина (Maratus robinsoni и Maratus chrysomelas). Данный вид, отличается структурной окраской от других животных, наличием брюшка, способного при повороте охватывать все доступные излучения видимого спектра.Авторами обнаружено, что разрешающая способность в таких структурах превышает примерно в два раза обычные плоские дифракционные решетки. Ученые предположили, что используя такие свойства в составе оптических устройств, позволит в разы уменьшить их размеры.