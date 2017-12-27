Высокоточную оптику можно улучшить свойствами окраски паука-павлина
Учеными исследована радужная окраска структуры чешуек пауков, принадлежащих роду Maratus. Анализ показал, что эта окраска содержит состав микроструктуры особой формы, представляющей дифракционную решетку, которой раскладывается на спектр падающий свет. Такой структурой можно уменьшить размеры и форму некоторых приборов оптического назначения, к примеру – спектрометров. Информация из публикаций сообщений ученых в статьях журнала Nature Communications.
Окрас многих животных обусловлен не конкретным составом веществ, а структурой самой поверхности. Окраска структурного характера свойственна некоторым насекомым, аналогично как у бабочек. Структура поверхности их крыльев меняется с определенной периодичностью, сопоставимой с длиной световой волны.
Группой ученых, под управлением Бо Каи Сюн (Bor-Kai Hsiung), Акронского университета, изучила виды пауков, на примере австралийского паука - павлина (Maratus robinsoni и Maratus chrysomelas). Данный вид, отличается структурной окраской от других животных, наличием брюшка, способного при повороте охватывать все доступные излучения видимого спектра.
Авторами обнаружено, что разрешающая способность в таких структурах превышает примерно в два раза обычные плоские дифракционные решетки. Ученые предположили, что используя такие свойства в составе оптических устройств, позволит в разы уменьшить их размеры.
Окрас многих животных обусловлен не конкретным составом веществ, а структурой самой поверхности. Окраска структурного характера свойственна некоторым насекомым, аналогично как у бабочек. Структура поверхности их крыльев меняется с определенной периодичностью, сопоставимой с длиной световой волны.
Группой ученых, под управлением Бо Каи Сюн (Bor-Kai Hsiung), Акронского университета, изучила виды пауков, на примере австралийского паука - павлина (Maratus robinsoni и Maratus chrysomelas). Данный вид, отличается структурной окраской от других животных, наличием брюшка, способного при повороте охватывать все доступные излучения видимого спектра.
Авторами обнаружено, что разрешающая способность в таких структурах превышает примерно в два раза обычные плоские дифракционные решетки. Ученые предположили, что используя такие свойства в составе оптических устройств, позволит в разы уменьшить их размеры.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30