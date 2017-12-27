Алексей Миллер:«Газпром» до конца года построит 1380 км газопровода «Сила Сибири»

По информации Алексея Миллера, главы «Газпрома», стало известно, что холдинг в текущем году построит почти 1400 км транснационального газопровода «Сила Сибири» - это уже 70% его протяженности. Для того, чтобы его загрузить на полную мощность, еще 2 года назад стали разрабатывать Чаяндинское месторождение. И уже с 20 декабря 2019 года Россия начнет поставки голубого топлива в КНР.Ранее «Газпром» подписал соглашение с китайской газотранспортной компанией CNPC, в котором обозначены условия поставок газа в КНР с Дальнего Востока. Как отмечают специалисты, китайские чиновники добились выгодных для себя условий: российский газ будет продаваться по низкой цене и до границы с Поднебесной все финансирование на себя взял российский газовый монополист.