Алексей Миллер:«Газпром» до конца года построит 1380 км газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" уже через два года начнет крупномасштабные поставки газа в Китай. Об этом заявил руководитель российского монополиста Алексей Миллер. Известно, что цена голубого топлива минимальна, так как китайцы получили выгодное предложение от Дональда Трампа по освоению Аляски.
По информации Алексея Миллера, главы «Газпрома», стало известно, что холдинг в текущем году построит почти 1400 км транснационального газопровода «Сила Сибири» - это уже 70% его протяженности. Для того, чтобы его загрузить на полную мощность, еще 2 года назад стали разрабатывать Чаяндинское месторождение. И уже с 20 декабря 2019 года Россия начнет поставки голубого топлива в КНР.
Ранее «Газпром» подписал соглашение с китайской газотранспортной компанией CNPC, в котором обозначены условия поставок газа в КНР с Дальнего Востока. Как отмечают специалисты, китайские чиновники добились выгодных для себя условий: российский газ будет продаваться по низкой цене и до границы с Поднебесной все финансирование на себя взял российский газовый монополист.
По информации Алексея Миллера, главы «Газпрома», стало известно, что холдинг в текущем году построит почти 1400 км транснационального газопровода «Сила Сибири» - это уже 70% его протяженности. Для того, чтобы его загрузить на полную мощность, еще 2 года назад стали разрабатывать Чаяндинское месторождение. И уже с 20 декабря 2019 года Россия начнет поставки голубого топлива в КНР.
Ранее «Газпром» подписал соглашение с китайской газотранспортной компанией CNPC, в котором обозначены условия поставок газа в КНР с Дальнего Востока. Как отмечают специалисты, китайские чиновники добились выгодных для себя условий: российский газ будет продаваться по низкой цене и до границы с Поднебесной все финансирование на себя взял российский газовый монополист.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 07:00