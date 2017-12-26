Остаток сверхновой содержит элементы, входящие в состав живых организмов - ученые

Астрономы ESA сообщили, что в ходе исследований остатка от сверхновой Кассиопея А, было обнаружено, что в состав пыли и газа входят элементы, из которых состоят живые организмы, а именно: кислород, углерод, водород, кремний, фосфор, кальций, азот и железо.Ученые считают, что подобное открытие доказывает возможность перемещения «кирпичиков жизни» по Вселенной при помощи космических объектов и ветров.