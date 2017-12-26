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Остаток сверхновой содержит элементы, входящие в состав живых организмов - ученые
В ходе изучения остатка от сверхновой Кассиопеи А, расположенной на расстоянии от 11 тысяч световых лет от Земли, астрономы пришли к неожиданному открытию – ее состав аналогичен с составом живых существ.

Остаток сверхновой содержит элементы, входящие в состав живых организмов - ученые


Астрономы ESA сообщили, что в ходе исследований остатка от сверхновой Кассиопея А, было обнаружено, что в состав пыли и газа входят элементы, из которых состоят живые организмы, а именно: кислород, углерод, водород, кремний, фосфор, кальций, азот и железо.

Ученые считают, что подобное открытие доказывает возможность перемещения «кирпичиков жизни» по Вселенной при помощи космических объектов и ветров.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:15
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