В России самым популярным подарком для детей на праздники стала одежда

Консультации специалистов во время “горячей линии” понравились населению страны, потому что людей интересовал возврат товара, проверка сертификата качества и другие юридические нюансы. Затем некоторые лица интересовались безопасностью игрушек, привезенных из-за границы, после которых актуальной осталась тема обуви.Эксперты предупредили о неликвидном товаре, появляющемся на прилавках перед праздниками. Он действительно может стать угрозой для детского здоровья, так что перед покупкой важно увидеть документы, подтверждающие качество. Также это касается елок, зараженных лесными паразитами.