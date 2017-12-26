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В России самым популярным подарком для детей на праздники стала одежда
Роспотребнадзор выслушал ответы россиян на мониторинге, и составил список самых популярных детских подарков на праздники. Оказалось, что первое место заняла одежда.

Консультации специалистов во время “горячей линии” понравились населению страны, потому что людей интересовал возврат товара, проверка сертификата качества и другие юридические нюансы. Затем некоторые лица интересовались безопасностью игрушек, привезенных из-за границы, после которых актуальной осталась тема обуви.

В России самым популярным подарком для детей на праздники стала одежда


Эксперты предупредили о неликвидном товаре, появляющемся на прилавках перед праздниками. Он действительно может стать угрозой для детского здоровья, так что перед покупкой важно увидеть документы, подтверждающие качество. Также это касается елок, зараженных лесными паразитами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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