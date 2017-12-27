Audi начала производство удлиненного кроссовера Audi Q2L для Китая

Помимо удлинённой колёсной базы, кроссовер Audi Q2L получил увеличенный кузов, вместительный салон и больше пространства для пассажиров сзади. Более точные габариты автомобиля пока не озвучивались.В качестве силовой установки кроссовера Audi Q2L выступают бензиновые турбомоторы производительностью 116, 150 и 290 лошадиных сил.Стоимость новинки станет известна в ближайшее время, а в продажу кроссовер поступит в начале 2018 года. Позднее на китайском рынке будет представлена полностью электрическая версия нового автомобиля Audi Q2L.