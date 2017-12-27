Audi начала производство удлиненного кроссовера Audi Q2L для Китая
Немецкий автоконцерн Audi приступил к серийному производству удлиненного кроссовера Audi Q2L, предназначенного для китайского рынка. Автомобиль Audi Q2L с удлинённой колёсной базой будут производить в Китае.
Помимо удлинённой колёсной базы, кроссовер Audi Q2L получил увеличенный кузов, вместительный салон и больше пространства для пассажиров сзади. Более точные габариты автомобиля пока не озвучивались.
В качестве силовой установки кроссовера Audi Q2L выступают бензиновые турбомоторы производительностью 116, 150 и 290 лошадиных сил.
Стоимость новинки станет известна в ближайшее время, а в продажу кроссовер поступит в начале 2018 года. Позднее на китайском рынке будет представлена полностью электрическая версия нового автомобиля Audi Q2L.
Помимо удлинённой колёсной базы, кроссовер Audi Q2L получил увеличенный кузов, вместительный салон и больше пространства для пассажиров сзади. Более точные габариты автомобиля пока не озвучивались.
В качестве силовой установки кроссовера Audi Q2L выступают бензиновые турбомоторы производительностью 116, 150 и 290 лошадиных сил.
Стоимость новинки станет известна в ближайшее время, а в продажу кроссовер поступит в начале 2018 года. Позднее на китайском рынке будет представлена полностью электрическая версия нового автомобиля Audi Q2L.
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Добавил: Алина Сегодня, 01:30