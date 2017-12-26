Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне вместе встретили Рождество

Две мировые знаменитости Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер встретили Рождественские праздники вместе, о чем не преминул похвастать Сталлоне, опубликовав совместный снимок, подписав: «Посмотрите, кто заглянул на Рождество. Арнольд Шварценеггер всегда наполняет комнату положительной энергией».Несмотря на то, что обе легенды мирового кинематографа перешагнули 70-летний рубеж, выглядят актеры неплохо, и видно, что стараются держать себя в форме. Известно, что Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера связывает многолетняя дружба.