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Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне вместе встретили Рождество
В Instagram-аккаунте легенды американских боевиков 90-х Сильвестра Сталлоне появился уникальный фотоснимок того, как он провел Рождество. Оказывается, киношный «Рембо» отметил его не только с женой и дочерьми, но и с давним другом и по совместительству коллегой по цеху Арнольдом Шварценеггером.

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне вместе встретили Рождество


Две мировые знаменитости Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер встретили Рождественские праздники вместе, о чем не преминул похвастать Сталлоне, опубликовав совместный снимок, подписав: «Посмотрите, кто заглянул на Рождество. Арнольд Шварценеггер всегда наполняет комнату положительной энергией».

Несмотря на то, что обе легенды мирового кинематографа перешагнули 70-летний рубеж, выглядят актеры неплохо, и видно, что стараются держать себя в форме. Известно, что Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера связывает многолетняя дружба.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:40
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