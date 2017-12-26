Ученые: Водоросли являются главными представителями энергетических вампиров

Во время опытов с Chlamydomonas reinhardtii было замечено, что этот вид выживает благодаря энергии своих соседей кроме фотосинтеза. При изоляции водоросли были лишены солнечных лучей, после чего они начинали забирать целлюлозу иных растений в качестве пищи.Это был первый подтвержденный факт, что представители флоры могут поедать своих собратьев. Ученые также отметили, что люди тоже питаются энергией других лиц во время эмоциональных всплесков, так что тоже могут быть вампирами.