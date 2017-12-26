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Ученые: Водоросли являются главными представителями энергетических вампиров
Немецкие ученые после исследований выяснили, что водоросли являются главными представителями энергетических вампиров. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время опытов с Chlamydomonas reinhardtii было замечено, что этот вид выживает благодаря энергии своих соседей кроме фотосинтеза. При изоляции водоросли были лишены солнечных лучей, после чего они начинали забирать целлюлозу иных растений в качестве пищи.

Ученые: Водоросли являются главными представителями энергетических вампиров


Это был первый подтвержденный факт, что представители флоры могут поедать своих собратьев. Ученые также отметили, что люди тоже питаются энергией других лиц во время эмоциональных всплесков, так что тоже могут быть вампирами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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