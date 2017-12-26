WSJ: Трамп из 340 дней президентства около 100 суток провел в отпуске

Чаще всего, подсчитали журналисты, президент выбирает для отдыха свои гольф-клубы, которых у него несколько единиц в разных странах мира. Наибольшей благосклонностью Трампа пользуется резиденция в Нью-Джерси и в Палм-Бич, где американский лидер провел по 40 дней в 2017 году. Очередной 106-й по счету день отпуска президент также провел в Палм-Бич, хотя ранее обещал избирателям много работать, в том числе в праздничные дни, приводит свои доводы издание The Hill.ВВС США определили, что полеты Трампа в любимый гольф-клуб обошлись казне примерно $6 млн. Общие расходы на отдых президента достигли отметки в $42 млн.