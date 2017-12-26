Астрофизики рассказали способы появления «кирпичиков жизни» во Вселенной

Химики напоминают, что первоначально во Вселенной присутствовали только водород и гелий, из которых состояли массивные первобытные звезды. Остальные вещества произошли внутри светил, распространивших новые молекулы в удаленные уголки материи сверхмощными взрывами. Согласно теории ученых, после облучения молекул могли появиться "кирпичики жизни", послужившие катализатором к появлению сложных биологических соединений.В рамках лабораторных экспериментов российские химики поместили газовые льдинки с молекулами органики в камеру, наблюдая, как радиация и вакуум меняют свойства вещества. Оказалось, что облучение позволяло формироваться сложным органическим цепочкам, информирует издание Radiation Physics and Chemistry.