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Астрофизики рассказали способы появления «кирпичиков жизни» во Вселенной
Российские астрофизики химфака МГУ им.Ломоносова определили, как космические и другие виды лучей способны реструктурировать состав молекул, образуя "кирпичики жизни" во Вселенной.

Астрофизики рассказали способы появления «кирпичиков жизни» во Вселенной


Химики напоминают, что первоначально во Вселенной присутствовали только водород и гелий, из которых состояли массивные первобытные звезды. Остальные вещества произошли внутри светил, распространивших новые молекулы в удаленные уголки материи сверхмощными взрывами. Согласно теории ученых, после облучения молекул могли появиться "кирпичики жизни", послужившие катализатором к появлению сложных биологических соединений.

В рамках лабораторных экспериментов российские химики поместили газовые льдинки с молекулами органики в камеру, наблюдая, как радиация и вакуум меняют свойства вещества. Оказалось, что облучение позволяло формироваться сложным органическим цепочкам, информирует издание Radiation Physics and Chemistry.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:20
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