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Aston Martin отзовет около 5 500 спорткаров из-за дефектов
В начале будущего года под отзывную кампанию бренда Aston Martin попадут около 5 500 спорткаров. Про это накануне сообщили представители Национальной администрации БДД - безопасности дорожного движения.

Aston Martin отзовет около 5 500 спорткаров из-за дефектов

В свою очередь уведомления про отзыв авто с первого февраля получат владельцы, которые купили спорткары 2009-2016 модельного года. Под отзыв попадут версии Virage, Vanquish, DB9, DBS, Rapide. Причиной отзыва в данном случае являются проблемы транспортных средств с электропроводкой и трансмиссией. В некоторых авто в результате может не работать парковочный режим. Это может вызвать непроизвольное движение машины и в итоге ДТП. Aston Martin дополнительно проверит кабели в DB9 и DBS. В них обнаружен дефект с кабелями, предназначенными для подключения аккумулятора. Он может приводить к возгоранию.

Большинство моделей Aston Martin делаются вручную. Автопроизводитель с 2008 года сотрудничает с автокомпанией Daimler AG.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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