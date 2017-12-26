Aston Martin отзовет около 5 500 спорткаров из-за дефектов

В свою очередь уведомления про отзыв авто с первого февраля получат владельцы, которые купили спорткары 2009-2016 модельного года. Под отзыв попадут версии Virage, Vanquish, DB9, DBS, Rapide. Причиной отзыва в данном случае являются проблемы транспортных средств с электропроводкой и трансмиссией. В некоторых авто в результате может не работать парковочный режим. Это может вызвать непроизвольное движение машины и в итоге ДТП. Aston Martin дополнительно проверит кабели в DB9 и DBS. В них обнаружен дефект с кабелями, предназначенными для подключения аккумулятора. Он может приводить к возгоранию.Большинство моделей Aston Martin делаются вручную. Автопроизводитель с 2008 года сотрудничает с автокомпанией Daimler AG.