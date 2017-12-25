У Алексея Панина снова могут отсудить дочь

В эфире шоу «Звезды сошлись» встретились Татьяна Власова, являющаяся мамой Алексея Панина, и актриса Наталья Захарова - подруга Юдинцевой. Захарова ознакомившись с официальными бумагами, сказала, что надо выяснить, в какой мере правомерно решение суда.Мать Панина считает, что его дочке прекрасно живется и с папой, и запрета общаться с Юлией, у нее нет. При этом Татьяна отметила, что Юдинцева все еще имеет проблемы с алкоголем. Именно из-за этого суд Владимирской области вынес решение в пользу Алексея Панина.