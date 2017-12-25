Стартуют продажи плагин-гибрида Hyundai Ioniq PHEV по цене от 24 950 долларов

Базовая модификация плагин-гибрида Hyundai Ioniq PHEV на североамериканском рынке будет предложена за 24 950 долларов, в переводе на российскую валюту это 1 400 000 рублей. На рынке новинка составит конкуренцию Toyota Prius и Honda Clarity Plug-in Hybrid.В качестве силовой установки плагин-гибрида Hyundai Ioniq PHEV выступает турбо-двигатель 4V ёмкостью 1,6 литра производительностью 104 лошадиные силы и электрический двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 6-скоростной «роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.Также в оснащение модели входят литий-ионные аккумуляторы емкостью 8,9 кВт/ч. У автомобиля Hyundai Ioniq PHEV продолжительность хода составляет 1 046 километров.