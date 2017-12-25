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Ева Лонгория совершила шопинг, подчеркнув свое интересное положение
Беременная Ева Лонгория больше не скрывается от фотографов и совершает шопинг, подчеркивая свое интересное положение.
Ева Лонгория совершила шопинг, подчеркнув свое интересное положение


Недавно Ева Лонгория, которой исполнилось 42 года, подтвердила, что находится в интересном положении. После того, как «отчаянная домохозяйка» официально заявила о своей беременности, она перестала скрывать свой округлившийся живот внушительных размеров под одеждой. Ева стала гордо его всюду демонстрировать.

На этот раз беременную звезду сфотографировали в Майами, где она наслаждается рождественскими праздниками, совершает шопинг с мужем Хосе Бастоном и не собирается скрываться от назойливых папарацци.

Снимки, на которых у Лонгории виден округлившийся живот, приводят в восторг ее поклонников. Они искренне радуются тому, что самое заветное желание Евы исполнится уже в следующем году.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:57
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