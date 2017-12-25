В Берлине сцена оперы ушла под воду
Сбой в работе системы, обеспечивающей пожарную безопасность, привёл к остановке работы оперы в Берлине. Сцена учреждения полностью ушла под воду.
Руководство Немецкой оперы отменило запланированные представления из-за потопа. Неисправность в работе системы пожарной безопасности привела к затоплению сцены. Сотрудники театра сообщают, что учреждение начало работать две недели назад, ранее оно было закрыто на капитальный ремонт, длившийся семь лет.
На данный момент в опере отменили два спектакля "Щелкунчик", запланированных на 25 декабря. Будут ли идти представления до 31 декабря ещё не известно, реализация билетов остановлена. Администрация оперы приносит свои извинения за сорванные показы.
Руководство Немецкой оперы отменило запланированные представления из-за потопа. Неисправность в работе системы пожарной безопасности привела к затоплению сцены. Сотрудники театра сообщают, что учреждение начало работать две недели назад, ранее оно было закрыто на капитальный ремонт, длившийся семь лет.
На данный момент в опере отменили два спектакля "Щелкунчик", запланированных на 25 декабря. Будут ли идти представления до 31 декабря ещё не известно, реализация билетов остановлена. Администрация оперы приносит свои извинения за сорванные показы.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20