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В Берлине сцена оперы ушла под воду
Сбой в работе системы, обеспечивающей пожарную безопасность, привёл к остановке работы оперы в Берлине. Сцена учреждения полностью ушла под воду.

Руководство Немецкой оперы отменило запланированные представления из-за потопа. Неисправность в работе системы пожарной безопасности привела к затоплению сцены. Сотрудники театра сообщают, что учреждение начало работать две недели назад, ранее оно было закрыто на капитальный ремонт, длившийся семь лет.

В Берлине сцена оперы ушла под воду


На данный момент в опере отменили два спектакля "Щелкунчик", запланированных на 25 декабря. Будут ли идти представления до 31 декабря ещё не известно, реализация билетов остановлена. Администрация оперы приносит свои извинения за сорванные показы.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20
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