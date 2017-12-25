В Берлине сцена оперы ушла под воду

Руководство Немецкой оперы отменило запланированные представления из-за потопа. Неисправность в работе системы пожарной безопасности привела к затоплению сцены. Сотрудники театра сообщают, что учреждение начало работать две недели назад, ранее оно было закрыто на капитальный ремонт, длившийся семь лет.На данный момент в опере отменили два спектакля "Щелкунчик", запланированных на 25 декабря. Будут ли идти представления до 31 декабря ещё не известно, реализация билетов остановлена. Администрация оперы приносит свои извинения за сорванные показы.