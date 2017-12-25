Sony Xperia XZ1 может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти
Новое устройство компании Sony, Xperia XZ1, может получить 6 гигабайт ОЗУ и 128 Гб встроенной флэш-памяти. Таким образом, этот смартфон может стать первым девайсом компании, которое получило такие технические характеристики.
Стоит отметить, что новинка сейчас имеет кодовое имя Sony H8266. Недавно этот смартфон проверяли на базе бенчмарка Geekbench. Вследствие этого, эксперты смогли обнаружить 4 гигабайта оперативной памяти, которые работали в паре с процессором Snapdragon 845. Так новинку должны представить в следующем году на мероприятии Mobile World Congress 2018.
Согласно новой информации Sony H8266 является будущим устройством Xperia XZ1. По предварительным данным телефон может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Если это окажется на самом деле так, то новый смартфон станет первым в модельной линейке Xperia, который получил подобные характеристики.
Девайс также оснастят 5,48-дюймовым экраном 1920 х 1080 пикселей и батареей на 3210 мАч.
Стоит отметить, что новинка сейчас имеет кодовое имя Sony H8266. Недавно этот смартфон проверяли на базе бенчмарка Geekbench. Вследствие этого, эксперты смогли обнаружить 4 гигабайта оперативной памяти, которые работали в паре с процессором Snapdragon 845. Так новинку должны представить в следующем году на мероприятии Mobile World Congress 2018.
Согласно новой информации Sony H8266 является будущим устройством Xperia XZ1. По предварительным данным телефон может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Если это окажется на самом деле так, то новый смартфон станет первым в модельной линейке Xperia, который получил подобные характеристики.
Девайс также оснастят 5,48-дюймовым экраном 1920 х 1080 пикселей и батареей на 3210 мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:10