Sony Xperia XZ1 может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти

Стоит отметить, что новинка сейчас имеет кодовое имя Sony H8266. Недавно этот смартфон проверяли на базе бенчмарка Geekbench. Вследствие этого, эксперты смогли обнаружить 4 гигабайта оперативной памяти, которые работали в паре с процессором Snapdragon 845. Так новинку должны представить в следующем году на мероприятии Mobile World Congress 2018.Согласно новой информации Sony H8266 является будущим устройством Xperia XZ1. По предварительным данным телефон может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Если это окажется на самом деле так, то новый смартфон станет первым в модельной линейке Xperia, который получил подобные характеристики.Девайс также оснастят 5,48-дюймовым экраном 1920 х 1080 пикселей и батареей на 3210 мАч.