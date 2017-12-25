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Sony Xperia XZ1 может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти
Новое устройство компании Sony, Xperia XZ1, может получить 6 гигабайт ОЗУ и 128 Гб встроенной флэш-памяти. Таким образом, этот смартфон может стать первым девайсом компании, которое получило такие технические характеристики.

Sony Xperia XZ1 может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти


Стоит отметить, что новинка сейчас имеет кодовое имя Sony H8266. Недавно этот смартфон проверяли на базе бенчмарка Geekbench. Вследствие этого, эксперты смогли обнаружить 4 гигабайта оперативной памяти, которые работали в паре с процессором Snapdragon 845. Так новинку должны представить в следующем году на мероприятии Mobile World Congress 2018.

Согласно новой информации Sony H8266 является будущим устройством Xperia XZ1. По предварительным данным телефон может получить 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Если это окажется на самом деле так, то новый смартфон станет первым в модельной линейке Xperia, который получил подобные характеристики.

Девайс также оснастят 5,48-дюймовым экраном 1920 х 1080 пикселей и батареей на 3210 мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:10
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