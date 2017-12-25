Будущих отцов планируют проверять на наличие ВИЧ

Минздрав планирует ввести обязательную проверку будущих отцов на наличие ВИЧ.Всех будущих отцов Минздрав предлагает тестировать на ВИЧ в обязательном порядке. Сейчас в плановом режиме проверяют только будущих матерей. По данным врачей, многие беременные женщину узнают о наличии ВИЧ-инфекции уже во время своего интересного положения и зачастую не на ранних сроках.Такая ситуация объясняется тем, что существует так называемый «период окна» - временной промежуток, когда антитела к ВИЧ в организме инфицированного еще не проявляются. То есть, анализ крови получается отрицательным. Длится «окно» 3 месяца и тесты на ранних сроках беременности часто не отражают реальную картину.В Минздраве считают, что обследование будущих отцов позволит выявлять ВИЧ раньше и успешнее, что предотвратит передачу вируса детям.