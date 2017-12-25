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Будущих отцов планируют проверять на наличие ВИЧ
Минздрав планирует ввести обязательную проверку будущих отцов на наличие ВИЧ.
Будущих отцов планируют проверять на наличие ВИЧ


Всех будущих отцов Минздрав предлагает тестировать на ВИЧ в обязательном порядке. Сейчас в плановом режиме проверяют только будущих матерей. По данным врачей, многие беременные женщину узнают о наличии ВИЧ-инфекции уже во время своего интересного положения и зачастую не на ранних сроках.

Такая ситуация объясняется тем, что существует так называемый «период окна» - временной промежуток, когда антитела к ВИЧ в организме инфицированного еще не проявляются. То есть, анализ крови получается отрицательным. Длится «окно» 3 месяца и тесты на ранних сроках беременности часто не отражают реальную картину.

В Минздраве считают, что обследование будущих отцов позволит выявлять ВИЧ раньше и успешнее, что предотвратит передачу вируса детям.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:30
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