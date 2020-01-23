"У сына был острый бронхит, а Яббаров не давал денег": Алена Рапунцель пожаловалась на безответственность экс-возлюбленного





Сразу после возвращения в Периметр Алена Рапунцель стала жаловаться, что ее отпуск прошел ужасно. На праздники она вместе с сыном Богданом и матерью Татьяной Владимировной отправилась во Владивосток. Отметить праздники длинноволосая звезда "Дома-2", как оказалось, не смогла, а на Новый год она вместе с сыном находилась в одной из больниц в инфекционном отделении, у малыша была высокая температура. Как поделилась сама Савкина, Илья Яббаров звонил ей и поддерживал морально, но денег так и предложил. Из-за сильного стресса участница реалити-шоу даже похудела на 6 килограммов.На лечение было потрачено 70 тысяч, продолжила Алена Рапунцель в разговоре с Валерием Блюменкранцем, что для нее большая сумма. Молодой мамочке пришлось обойти всех врачей, в итоге ребенку поставили диагноз "острый бронхит". Алименты изначально Яббарова его экс-возлюбленная платить не просила, они договорились, что будут жить, как есть, а денег требовать она не будет. Тем не менее, Савкина все же ждала поддержки в финансовом плане, но хотела, чтобы инициатива исходила от отца ребенка. Как заметила звезда проекта "Дом-2", она бы последнее отдала, только чтобы ее ребенок не болел, а Яббаров этого не сделал, но она не обижается.Позже оказалось, на самом деле саратовский шансонье таки предлагал семье Рапунцель денег, в разговоре с ее матерью. Однако Татьяна Владимировна принимать помощь от несостоявшегося зятя отказалась. Тогда Савкина взяла свои слова обратно и извинилась перед экс-избранником.