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"У сына был острый бронхит, а Яббаров не давал денег": Алена Рапунцель пожаловалась на безответственность экс-возлюбленного

Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель после возвращения из отпуска рассказала, что все это время ее маленький сын Богдан болел, на лечение мамочка потратила крупную сумму денег, а вот поддержки в финансовом плане от Ильи Яббарова так и не дождалась.
"У сына был острый бронхит, а Яббаров не давал денег": Алена Рапунцель пожаловалась на безответственность экс-возлюбленного

Сразу после возвращения в Периметр Алена Рапунцель стала жаловаться, что ее отпуск прошел ужасно. На праздники она вместе с сыном Богданом и матерью Татьяной Владимировной отправилась во Владивосток. Отметить праздники длинноволосая звезда "Дома-2", как оказалось, не смогла, а на Новый год она вместе с сыном находилась в одной из больниц в инфекционном отделении, у малыша была высокая температура. Как поделилась сама Савкина, Илья Яббаров звонил ей и поддерживал морально, но денег так и предложил. Из-за сильного стресса участница реалити-шоу даже похудела на 6 килограммов.

На лечение было потрачено 70 тысяч, продолжила Алена Рапунцель в разговоре с Валерием Блюменкранцем, что для нее большая сумма. Молодой мамочке пришлось обойти всех врачей, в итоге ребенку поставили диагноз "острый бронхит". Алименты изначально Яббарова его экс-возлюбленная платить не просила, они договорились, что будут жить, как есть, а денег требовать она не будет. Тем не менее, Савкина все же ждала поддержки в финансовом плане, но хотела, чтобы инициатива исходила от отца ребенка. Как заметила звезда проекта "Дом-2", она бы последнее отдала, только чтобы ее ребенок не болел, а Яббаров этого не сделал, но она не обижается.

Позже оказалось, на самом деле саратовский шансонье таки предлагал семье Рапунцель денег, в разговоре с ее матерью. Однако Татьяна Владимировна принимать помощь от несостоявшегося зятя отказалась. Тогда Савкина взяла свои слова обратно и извинилась перед экс-избранником.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50

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