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Ольга Бузова экстренно возвращается в Москву из-за семейных проблем

Поющая телеведущая Ольга Бузова экстренно покидает Сейшельские острова из-за своей младшей сестры Анны.

Несколько дней назад Ольга прилетела на «Остров любви», чтобы не только поработать, но и хорошо отдохнуть после своего сольного концерта в «Crocus City Hall».

Ольга Бузова экстренно возвращается в Москву из-за семейных проблем

С первого же дня Бузова вовсю делилась с поклонниками яркими фотографиями и Stories, подчеркивая, что впервые очень сильно обгорела на солнце, да так, что ей больно ходить. А считанные часы назад новоиспеченная певица, едва сдерживая слезы, сообщила, что вынуждена срочно возвращаться в Москву.

«Сегодня кое-что произошло, что я вынуждена срочно, экстренно вернуться в Москву. Вообщем..не знаю..какая-то «черная полоса», надеюсь, что все наладится», - говорит Ольга Бузова в свежем Stories.

Стоит отметить, что телезнаменитость так и не сообщила, что же именно произошло в Москве. Поклонники Ольги уверены, что их любимице пришлось прервать работу на Сейшельских остовах только из-за семейных проблем.

Ольга Бузова экстренно возвращается в Москву из-за семейных проблем

Самой же карьере Бузовой уж точно ничего не может угрожать, и это певица доказала на своем последнем концерте, поэтому вполне вероятным является тот факт, что теледива возвращается в Москву из-за самых родных ей людей – родителей и младшей сестры, за которых Оля всегда переживала больше всего.

Также внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что сестра Бузовой – Анна уже на протяжении более 20 часов не появляется в Сети, хотя ранее девушка регулярно делилась свежими фотографиями и видеороликами. Не исключено, что родственница Ольги «исчезла» из Instagram из-за внезапной серьезной болезни.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:24

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