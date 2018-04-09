В Сети появилось видео, как изголодавшая без секса Ольга Бузова клеиться к Диме Билану

«Ольга уже не зает к кому присоединиться утомила вездесущая», «Голоса нет Оля у теюя!», «Бузова дура, ей открыто говорят, что плохо, а она еще сомневается..», - комментируют недоброжелатели видеоролик в Сети.

Мечтающая любим способом забраться на музыкальный Олимп, прославленная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» перестала скрывать то, что давно позабывала о своей личной жизни. Вместе с тем, по словам Ольги, она не намерена обзаводиться молодым человеком только для сексуальных отношений, правда все-таки знаменитость не теряет надежду, что рано или поздно ей все же встретиться тот единственный.Как бы то ни было, но мало кто мог даже предположить, что изголодавшая без секса Бузова начнет клеиться к Диме Билану. Во всяком случае, именно в попытке соблазнить музыканта обвинили Ольгу многочисленные пользователи Сети. В Интернете появился ролик, на кадрах которого запечатлено, как артисты пытаются исполнить припев одной из песни певца.Большое количество фолловеров не только высмеяли Бузову за то, что она начала приставать к Билану, которого уже давно подозревают в нетрадиционной ориентации, но и подчеркнули, что попытка исполнить вместе с Дмитрием песню является верх глупостью. Буквально все заявили, что Дима обладает шикарным голосом и слухом, а вот Ольге медведь явно в детстве наступил на ухо.