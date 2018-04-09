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В Сети появилось видео, как изголодавшая без секса Ольга Бузова клеиться к Диме Билану

В Интернет попала видеозапись, на которой хорошо видно, как проголодавшаяся без интимных отношений Ольга Бузова пытается подкатить к Дмитрию Билану.

Мечтающая любим способом забраться на музыкальный Олимп, прославленная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» перестала скрывать то, что давно позабывала о своей личной жизни. Вместе с тем, по словам Ольги, она не намерена обзаводиться молодым человеком только для сексуальных отношений, правда все-таки знаменитость не теряет надежду, что рано или поздно ей все же встретиться тот единственный.

В Сети появилось видео, как изголодавшая без секса Ольга Бузова клеиться к Диме Билану

Как бы то ни было, но мало кто мог даже предположить, что изголодавшая без секса Бузова начнет клеиться к Диме Билану. Во всяком случае, именно в попытке соблазнить музыканта обвинили Ольгу многочисленные пользователи Сети. В Интернете появился ролик, на кадрах которого запечатлено, как артисты пытаются исполнить припев одной из песни певца.

Большое количество фолловеров не только высмеяли Бузову за то, что она начала приставать к Билану, которого уже давно подозревают в нетрадиционной ориентации, но и подчеркнули, что попытка исполнить вместе с Дмитрием песню является верх глупостью. Буквально все заявили, что Дима обладает шикарным голосом и слухом, а вот Ольге медведь явно в детстве наступил на ухо.

В Сети появилось видео, как изголодавшая без секса Ольга Бузова клеиться к Диме Билану

«Ольга уже не зает к кому присоединиться утомила вездесущая», «Голоса нет Оля у теюя!», «Бузова дура, ей открыто говорят, что плохо, а она еще сомневается..», - комментируют недоброжелатели видеоролик в Сети.


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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:01
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