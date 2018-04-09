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Дарья и Сергей Пынзарь планируют приобрести шикарную виллу в Анталии

Бывшие участники скандального реалити-шоу «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь планируют приобрести недвижимость в Турции.

Всеми любимое семейство Пынзарей на данный момент обсуждают особняк, который они планируют купить в одном из турецких курортов. Сейчас они находятся в стадии выбора, так как ходят, чтобы их дом был не просто белоснежным, но и имел потрясающую террасу с видом на море и горы.

Дарья и Сергей Пынзарь планируют приобрести шикарную виллу в Анталии

Стоит напомнить, что в последнее время Дарья и Сергей живут на две страны. Пынзари уже даже успели определить старшего своего сына в один из лучших садиков Турции. Так как семье очень нравится в этой теплой стране, они не знают, когда вернутся в Москву.

Пынзари мечтают, чтобы у них была недвижимость в Турции, ведь потом им не нужно будет боятся цен в гостиницах Турции. В настоящее время Дарья и Сергей тщательно изучают виллы и квартиры в Анталии, которые им подыскивает риэлтор.

«Путевки на отдых с детьми, а у нас их двое и хотим больше, стоят дорого. К тому же с нами хотят ездить мама Сергея и моя сестра. Зачем тратить огромные деньги на путевки? Лучше иметь здесь жилье. Цены в Турции на порядок ниже, чем в Москве. И жилье можно сдавать, когда мы будем находиться в Москве», - рассказывает Дарья.


Дарья и Сергей Пынзарь планируют приобрести шикарную виллу в Анталии

Несколько дней назад блондинка уже показывала своим многочисленным подписчикам одну из шикарных белоснежных вилл, которую им подыскал их риэлтор. Пока точно неизвестно, понравился ли этот вариант семейству или все-таки нет. Тем не менее, поклонников очень восхитила яркая зеленая лужайка, белоснежный балкон, который открывает невероятный вид на Анталию.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:56
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