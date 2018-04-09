Дарья и Сергей Пынзарь планируют приобрести шикарную виллу в Анталии

«Путевки на отдых с детьми, а у нас их двое и хотим больше, стоят дорого. К тому же с нами хотят ездить мама Сергея и моя сестра. Зачем тратить огромные деньги на путевки? Лучше иметь здесь жилье. Цены в Турции на порядок ниже, чем в Москве. И жилье можно сдавать, когда мы будем находиться в Москве», - рассказывает Дарья.

Всеми любимое семейство Пынзарей на данный момент обсуждают особняк, который они планируют купить в одном из турецких курортов. Сейчас они находятся в стадии выбора, так как ходят, чтобы их дом был не просто белоснежным, но и имел потрясающую террасу с видом на море и горы.Стоит напомнить, что в последнее время Дарья и Сергей живут на две страны. Пынзари уже даже успели определить старшего своего сына в один из лучших садиков Турции. Так как семье очень нравится в этой теплой стране, они не знают, когда вернутся в Москву.Пынзари мечтают, чтобы у них была недвижимость в Турции, ведь потом им не нужно будет боятся цен в гостиницах Турции. В настоящее время Дарья и Сергей тщательно изучают виллы и квартиры в Анталии, которые им подыскивает риэлтор.Несколько дней назад блондинка уже показывала своим многочисленным подписчикам одну из шикарных белоснежных вилл, которую им подыскал их риэлтор. Пока точно неизвестно, понравился ли этот вариант семейству или все-таки нет. Тем не менее, поклонников очень восхитила яркая зеленая лужайка, белоснежный балкон, который открывает невероятный вид на Анталию.