Экс-участница «Дом-2» Ольга Гажиенко заявила, что не будет терпеть хамство своих подписчиков

«Моя доброта заканчивается там, где ваша наглость переступает границу. Запомните это. И нечего удивляться, когда вам вдруг ответили в том же русле. Если человек публичный, это не значит, что он должен терпеть чужое хамство...», - пишет Ольга.

«Обратите внимание каждый на себя! И пусть вас не волнуют так сильно посторонние люди!», - завершила свой пост Ольга.

Невзирая на то, что блондинка ушла за ворота телестройки больше 5 лет назад, за ее личной жизнью продолжают деятельно наблюдать большое количество телезрителей. Каждый день Ольга обновляет личный микроблог, публикуя в Сеть свежие фотографии и видеозаписи, под некоторыми из которых довольно искренне общается со своими поклонниками.Несколько дней назад Гажиенко опубликовала у себя на страничке довольно грубый пост, который несмотря ни на что поддержали преданные фанаты экс-звезды «Дома-2».Обворожительная блондинка также решила указать на то, что фраза «не обращай внимания» ее только раздражает, так как это попросту не реально сделать. По словам Ольги, в определенном настроении, несмотря на то, что она публичная личность, ей хочется ответить обидчику, ведь она тоже живой человек и ей тоже обидно и больно от некоторых высказываний.Напоследок Гажиенко заявила, что ей очень жалко от того, что чувство такта в современном обществе стало таким редким качеством, в особенности это касается социальных сетей.