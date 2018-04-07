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Экс-участница «Дом-2» Ольга Гажиенко заявила, что не будет терпеть хамство своих подписчиков

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко заявила, что ее доброта заканчивается там, где наглость некоторых из подписчиков переходит все грани дозволенности.

Невзирая на то, что блондинка ушла за ворота телестройки больше 5 лет назад, за ее личной жизнью продолжают деятельно наблюдать большое количество телезрителей. Каждый день Ольга обновляет личный микроблог, публикуя в Сеть свежие фотографии и видеозаписи, под некоторыми из которых довольно искренне общается со своими поклонниками.

Экс-участница «Дом-2» Ольга Гажиенко заявила, что не будет терпеть хамство своих подписчиков

Несколько дней назад Гажиенко опубликовала у себя на страничке довольно грубый пост, который несмотря ни на что поддержали преданные фанаты экс-звезды «Дома-2».

«Моя доброта заканчивается там, где ваша наглость переступает границу. Запомните это. И нечего удивляться, когда вам вдруг ответили в том же русле. Если человек публичный, это не значит, что он должен терпеть чужое хамство...», - пишет Ольга.

Обворожительная блондинка также решила указать на то, что фраза «не обращай внимания» ее только раздражает, так как это попросту не реально сделать. По словам Ольги, в определенном настроении, несмотря на то, что она публичная личность, ей хочется ответить обидчику, ведь она тоже живой человек и ей тоже обидно и больно от некоторых высказываний.

Экс-участница «Дом-2» Ольга Гажиенко заявила, что не будет терпеть хамство своих подписчиков

Напоследок Гажиенко заявила, что ей очень жалко от того, что чувство такта в современном обществе стало таким редким качеством, в особенности это касается социальных сетей.

«Обратите внимание каждый на себя! И пусть вас не волнуют так сильно посторонние люди!», - завершила свой пост Ольга.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:39
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