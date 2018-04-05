«Кто её содержать станет?»: Телезрители уверены, что Роман Капаклы за Периметром не потянет запросы Марины Африкантовой

«..кто её содержать станет?», - добавляют телезрители.

«Пару недель горячейших эмоций от зрителя они бы имели точно, когда бы нежнейшая Африка захлебываясь девичьими беззвучными рыданиями рассказала сему миру какой тиран и поработитель ее любимый, вернее бывший очередной любимый, отказавшись следовать за ним», - пишут фанаты «Дома-2» в Сети.

В последнее время к паре обворожительной блондинки и жгучего брюнета куда активней начали присматриваться поклонники телестройки. Одни считают возлюбленных идеальными, другие же наоборот заявляют, что Марине и Роману нужно расстаться, так как они ни по возрасту, ни по жизненным принципам совершенно не подходят друг другу.И вот в Сети появилось довольно неожиданное мнение фанатов «Дома-2», которые заявили, что не понимают, чем Африкантова будет заниматься, когда ее выгонят за ворота.Преданные поклонники телепроекта уверены, что Роман не позовет Марину замуж, так как хорошо понимает, что регулярные омолаживающие инъекции девушки, а в будущем и совместного малыша, он попросту не сможет потянуть.Некоторые зрители даже начали предполагать, к чему им следует готовиться, когда Капаклы все-таки отправят домой, а Африкантова в очередной раз откажется уходить за своим возлюбленным.