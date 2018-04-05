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«Кто её содержать станет?»: Телезрители уверены, что Роман Капаклы за Периметром не потянет запросы Марины Африкантовой

Звезды скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы снова попали под жесткую критику многочисленных зрителей.

В последнее время к паре обворожительной блондинки и жгучего брюнета куда активней начали присматриваться поклонники телестройки. Одни считают возлюбленных идеальными, другие же наоборот заявляют, что Марине и Роману нужно расстаться, так как они ни по возрасту, ни по жизненным принципам совершенно не подходят друг другу.

«Кто её содержать станет?»: Телезрители уверены, что Роман Капаклы за Периметром не потянет запросы Марины Африкантовой

И вот в Сети появилось довольно неожиданное мнение фанатов «Дома-2», которые заявили, что не понимают, чем Африкантова будет заниматься, когда ее выгонят за ворота.

«..кто её содержать станет?», - добавляют телезрители.

Преданные поклонники телепроекта уверены, что Роман не позовет Марину замуж, так как хорошо понимает, что регулярные омолаживающие инъекции девушки, а в будущем и совместного малыша, он попросту не сможет потянуть.

«Кто её содержать станет?»: Телезрители уверены, что Роман Капаклы за Периметром не потянет запросы Марины Африкантовой

Некоторые зрители даже начали предполагать, к чему им следует готовиться, когда Капаклы все-таки отправят домой, а Африкантова в очередной раз откажется уходить за своим возлюбленным.

«Пару недель горячейших эмоций от зрителя они бы имели точно, когда бы нежнейшая Африка захлебываясь девичьими беззвучными рыданиями рассказала сему миру какой тиран и поработитель ее любимый, вернее бывший очередной любимый, отказавшись следовать за ним», - пишут фанаты «Дома-2» в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:28
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