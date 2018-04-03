Зрители уверены, что Никита Турчин скрывает нетрадиционную ориентацию

Несколько дней назад во время нового прихода ребят на реалити-шоу, в Периметре появился кандидат на победу в одном из самых мистических шоу России. Экстрасенс в первый же день заявил, что пришел на проект за любовью, поэтому намерен задержаться на «Доме-2» надолго.Прямо на лобном месте Никита определился со своей симпатией и даже провел обряд на устранения соперника. Турчин привязал к себе Каролину Бабенко и отметил, что после его воздействий на девушку и ее молодого человека, между ними в скором времени возникнут недопонимания и конфликты, после чего они расстанутся и участница будет с ним.Конечно же, что так как Никита является довольно узнаваемой личностью, о молодом человеке начали куда активней говорить телезрители реалити. А недавно в Сети и вовсе появились слухи о том, что Турчин на самом деле скрывает свою настоящую ориентацию.Сейчас в Интернете распространяется информация о том, что Никита пришел на «Дом-2» только ради пиара, поэтому ни с одной из девушек, включая Каролину, Турчин не планирует строить любовь. Вдобавок ко всему этому сообщается, что молодой человек на самом деле имеет нетрадиционную ориентацию.Фанаты реалити отметили, что манера общения и многочисленные видеоролики Турчина, на которых он позирует в женских нарядах, являются тому подтверждением.