Виктория Боня назвала подписчиц, не увидевших в её блоге соболезнование погибшим в Кемерово, курицами

«Милые курицы, если я не ставлю пост со свечкой и надписью в своей ленте, это не говорит о том, что в моем сердце нет боли от этого страшного происшествия! Я лично молюсь за всех, кто пострадал и делаю это молча, а не на просторы интернета. Сделайте тоже самое, если вы действительно скорбите, а не бегайте по страницам известных людей впустую растрачивая свое время!», - написала Боня.

Вчера в городе Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, которая зацепила не только РФ, но и всю планету.После того, как в торговом центре «Зимняя вишня» случилось жутчайшее происшествие, большое количество звезд российского шоу-бизнеса принялись публиковать у себя на страницах фотографии свечи, под которой они не только рассказывали о своих переживаниях, но и выражали соболезнования родственникам погибших.Бывшая участница «Дома-2», несмотря на огромное количество подписчиков, не стала реагировать на всенародное несчастие. Конечно же, что после такого поступка Виктории подписчицы не заставили себя долго ждать и упрекнули звезду. Только вот Боня вместо того, чтобы, наконец-таки, поставить в своем блоге свечку, написала своеобразный комментарий.Стоит отметить, что сейчас Виктория находится в Лондоне, вероятней всего, что девушка могла не знать о страшном происшествии в Кемерово.