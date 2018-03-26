АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Виктория Боня назвала подписчиц, не увидевших в её блоге соболезнование погибшим в Кемерово, курицами

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня назвала подписчиц, которые не увидели в ее микроблоге пост с соболезнованиями погибшим в Кемерово, курицами.

Вчера в городе Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, которая зацепила не только РФ, но и всю планету.

Виктория Боня назвала подписчиц, не увидевших в её блоге соболезнование погибшим в Кемерово, курицами

После того, как в торговом центре «Зимняя вишня» случилось жутчайшее происшествие, большое количество звезд российского шоу-бизнеса принялись публиковать у себя на страницах фотографии свечи, под которой они не только рассказывали о своих переживаниях, но и выражали соболезнования родственникам погибших.

Бывшая участница «Дома-2», несмотря на огромное количество подписчиков, не стала реагировать на всенародное несчастие. Конечно же, что после такого поступка Виктории подписчицы не заставили себя долго ждать и упрекнули звезду. Только вот Боня вместо того, чтобы, наконец-таки, поставить в своем блоге свечку, написала своеобразный комментарий.

«Милые курицы, если я не ставлю пост со свечкой и надписью в своей ленте, это не говорит о том, что в моем сердце нет боли от этого страшного происшествия! Я лично молюсь за всех, кто пострадал и делаю это молча, а не на просторы интернета. Сделайте тоже самое, если вы действительно скорбите, а не бегайте по страницам известных людей впустую растрачивая свое время!», - написала Боня.


Виктория Боня назвала подписчиц, не увидевших в её блоге соболезнование погибшим в Кемерово, курицами

Стоит отметить, что сейчас Виктория находится в Лондоне, вероятней всего, что девушка могла не знать о страшном происшествии в Кемерово.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:48
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Volkswagen привезет в Нью-Йорк новый пикап на базе
Андрей Черкасов снова стал студентом
Интернет-магазин AliExpress на днях завершает
Новости и слухи «Дома-2»: Илья Яббаров решил
В Индии мужчина публично высек свою жену ремнем
Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова
Китайские врачи удалили 11-месячному ребенку
Эксперты анонсировали смартфоны с самыми
Моника Беллуччи шокировала поклонников
Рожденные с помощью кесарева сечения дети имеют
Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022
Мила Кунис станет мамой в третий раз
Huawei впервые смогла обогнать Apple по продажам
Фанатов Сергея Безрукова расстроили морщинки
Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в
Great Wall выводит на рынок новый кроссовер
Во время прогулки по заповеднику Хокинг Хиллс
Алену Водонаеву раскритиковали за дешевые колготки
В Башкирии в феврале продали 2 000 подержанных
По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены
Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе
Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта
Анна Хилькевич сходила в магазин и насмешила
Просмотреть все новости