Зрители уверены, что Марина Африкантова играет на камеру

«…Мариша слезу, видать, пустила, что до конца так и не досчитали — не озвучили, так сказать, общее число…Вот Манька и расстроилась..Ну, все, отыграла Манька нормуль!..», - пишут зрители.



Несколько дней назад в эфир вышел очередной выпуск телешоу «Разбор», на который был приглашен «золотой состав» реалити-шоу. В целом шоу проходило спокойно до того момента, как Елена не решила немного оживить беседу. Бывшая участница заявила, что просто-таки шокирована поведением некоторых девушек на телестройке, в пример Бушина привела Африкантову.Елена заявила, что очень внимательно следила за построением личной жизни Марины в стенах реалити, а также указала девушке на то, что она за три года съемок на проекте сменила огромнейшее количество мужчин. Бушина смеясь, даже попыталась перечислить их.Африкантова не стала терпеть такие унижения в свою сторону и попробовала заступиться за себя. Однако у Марины это не получилось сделать. В итоге спор закончился тем, что участница в захлеб рыдала, а Елена и вовсе покинула съемочную площадку «Дома-2».Стоит отметить, что сначала многочисленные зрители реалити в один голос принялись заступаться за Марину, а также припоминать Бушиной ее количество молодых людей. Однако сейчас некоторые поклонники проекта заподозрили, что Африкантова на самом деле рыдала на ток-шоу не искренне, а просто играла на камеру.