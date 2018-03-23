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На «Доме-2» продолжаются разборки между бабушками

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» встала между Мариной Тристановной и ее новым возлюбленным.

Ни для кого не является секретом, что не так давно у одной из домовских бабушек появился поклонник, который заявил женщине, что хочет забрать ее за Периметр. Чуть позже удалось выяснить, что этим тайным воздыхателем является некий бизнесмен Александр из Рязани.

На «Доме-2» продолжаются разборки между бабушками

Долго телезрители ждали того дня, когда же возлюбленный Марины Тристановной появится на реалити-шоу. Не так давно это произошло. Только вот причиной появления того самого Александра из Рязани на телепроекте стало то, что мужчину поймали на тайной переписке с экс-участницей «Дома-2» Ириной Александровной Агибаловой.

На данный момент ревнивая домовская бабушка заявляет, что бывшая участница положила глаз на ее мужчину. Как бы то ни было, но многочисленные зрители уверены совсем в другом. Поклонники заподозрили всех троих в неком пиар-ходе, который одобрили редактора и сценаристы телешоу.

На «Доме-2» продолжаются разборки между бабушками

К подобным выводам фанаты реалити пришли только из-за того, что хорошо понимают, что на данный момент новое руководство делает все возможное для повышения рейтингов проекта.

«Скользкие все трое! Не верю никому из этой тройки!!», «Я думала, что Марина наконец-таки будет счастливой, а оказалось, что и тут постарались сценаристы!», «Такой тип неприятный! С таким можно быть только ради пиара!!», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:25
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