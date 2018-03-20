Рита Керн поделилась видео в откровенном бикини



«Моря то не видно за тобой», «Какая ты сладкая», «Сильное видео! Фигура на высоте!», «Наверное купальник после стирки немножко сел!», «Ужассс!», «Какая фигура? Это ж не человек, а кусок силикона, она даже не утонет!», «Кита, ты бы уже и купальник сняла! Смысла нет никакого от этих веревочек! Они тебе ничего не прикрывают!», - пишут комментаторы.



Бывшая участница телестройки Рита Керн продолжает шокировать своих подписчиков фотографиями откровенного характера. Недавно эффектная брюнетка сообщила фанатам, что решила покинуть морозную столицу и отправиться в солнечный Таиланд, где она не только насладиться теплом, но и хорошенечко отдохнет от проблем и московских пробок.Сейчас Рита уже принялась активно публиковать у себя на страничке новые фотографии и видеозаписи, которые просто-таки производят фурор в Сети. Под своей последней фотографией Керн, не стесняясь, заявила, что считает себя божественной девушкой, а также подчеркнула, что у нее нет мании величия.Тем не менее, больше всего фолловеров заинтересовали ролики экс-участницы «Дома-2». На одном из таких видео, Рита эротически плескается в воде. Конечно же, что подписчики тут же бросились засыпать брюнетку приятными словами, однако хэйтеры в очередной раз попытались унизить Керн указав девушке на огромный размер груди.