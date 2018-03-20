Рита Керн поделилась видео в откровенном бикини
Звезда эпатажного реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге видеоролик в нескромном бикини.
Бывшая участница телестройки Рита Керн продолжает шокировать своих подписчиков фотографиями откровенного характера. Недавно эффектная брюнетка сообщила фанатам, что решила покинуть морозную столицу и отправиться в солнечный Таиланд, где она не только насладиться теплом, но и хорошенечко отдохнет от проблем и московских пробок.
Сейчас Рита уже принялась активно публиковать у себя на страничке новые фотографии и видеозаписи, которые просто-таки производят фурор в Сети. Под своей последней фотографией Керн, не стесняясь, заявила, что считает себя божественной девушкой, а также подчеркнула, что у нее нет мании величия.
Тем не менее, больше всего фолловеров заинтересовали ролики экс-участницы «Дома-2». На одном из таких видео, Рита эротически плескается в воде. Конечно же, что подписчики тут же бросились засыпать брюнетку приятными словами, однако хэйтеры в очередной раз попытались унизить Керн указав девушке на огромный размер груди.
«Моря то не видно за тобой», «Какая ты сладкая», «Сильное видео! Фигура на высоте!», «Наверное купальник после стирки немножко сел!», «Ужассс!», «Какая фигура? Это ж не человек, а кусок силикона, она даже не утонет!», «Кита, ты бы уже и купальник сняла! Смысла нет никакого от этих веревочек! Они тебе ничего не прикрывают!», - пишут комментаторы.
Бывшая участница телестройки Рита Керн продолжает шокировать своих подписчиков фотографиями откровенного характера. Недавно эффектная брюнетка сообщила фанатам, что решила покинуть морозную столицу и отправиться в солнечный Таиланд, где она не только насладиться теплом, но и хорошенечко отдохнет от проблем и московских пробок.
Сейчас Рита уже принялась активно публиковать у себя на страничке новые фотографии и видеозаписи, которые просто-таки производят фурор в Сети. Под своей последней фотографией Керн, не стесняясь, заявила, что считает себя божественной девушкой, а также подчеркнула, что у нее нет мании величия.
Тем не менее, больше всего фолловеров заинтересовали ролики экс-участницы «Дома-2». На одном из таких видео, Рита эротически плескается в воде. Конечно же, что подписчики тут же бросились засыпать брюнетку приятными словами, однако хэйтеры в очередной раз попытались унизить Керн указав девушке на огромный размер груди.
«Моря то не видно за тобой», «Какая ты сладкая», «Сильное видео! Фигура на высоте!», «Наверное купальник после стирки немножко сел!», «Ужассс!», «Какая фигура? Это ж не человек, а кусок силикона, она даже не утонет!», «Кита, ты бы уже и купальник сняла! Смысла нет никакого от этих веревочек! Они тебе ничего не прикрывают!», - пишут комментаторы.