Катя Жужа во время бессонницы беседует с фанатами

«Бессонница. Расскажите, кто из какого города и сколько вам лет?», - написала Жужа.

Несмотря на то, что Катя больше не является ведущей реалити-шоу, за ее личной жизнью, как и ранее, активно следят многочисленные пользователи Сети. Ежедневно девушка публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеозаписи, которыми раз за разом доказывает, что ей все равно на конфликт с теперь уже бывшей подругой.Стоит отметить, что скандал между Бородиной и Жужей до сих пор не дает покоя многим телезрителям, ведь девушки на протяжении долгого периода времени не просто дружили, они поддерживали и помогали друг другу в сложных ситуациях.Недавно в Сети появилась информация о причине конфликта Ксении и Екатерины. Как оказалось, все беды от работы. По словам Жужи, бывшей подруге не хватало ее внимания, поэтому Ксюша решила и вовсе прекратить общение.Некоторое время в спор Бородиной и Жужи пытались влезть некоторые из бывших участников телестройки «Дом-2», но их посыл не увенчался успехом.Несколько часов назад эффектная брюнетка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой заявила, что страдает от бессонницы.Заметим, что часть фолловеров тут же бросились отвечать на вопрос Кати, но некоторые в очередной раз задались вопросом бывшей дружбы с Бородиной.