АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Катя Жужа во время бессонницы беседует с фанатами

Бывшая звезда скандального проекта «Дом-2» Екатерина Жужа продолжает наслаждаться жизнью, в которой больше нет Ксении Бородиной.

Несмотря на то, что Катя больше не является ведущей реалити-шоу, за ее личной жизнью, как и ранее, активно следят многочисленные пользователи Сети. Ежедневно девушка публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеозаписи, которыми раз за разом доказывает, что ей все равно на конфликт с теперь уже бывшей подругой.

Катя Жужа во время бессонницы беседует с фанатами

Стоит отметить, что скандал между Бородиной и Жужей до сих пор не дает покоя многим телезрителям, ведь девушки на протяжении долгого периода времени не просто дружили, они поддерживали и помогали друг другу в сложных ситуациях.

Недавно в Сети появилась информация о причине конфликта Ксении и Екатерины. Как оказалось, все беды от работы. По словам Жужи, бывшей подруге не хватало ее внимания, поэтому Ксюша решила и вовсе прекратить общение.

Некоторое время в спор Бородиной и Жужи пытались влезть некоторые из бывших участников телестройки «Дом-2», но их посыл не увенчался успехом.

Катя Жужа во время бессонницы беседует с фанатами

Несколько часов назад эффектная брюнетка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой заявила, что страдает от бессонницы.

«Бессонница. Расскажите, кто из какого города и сколько вам лет?», - написала Жужа.

Заметим, что часть фолловеров тут же бросились отвечать на вопрос Кати, но некоторые в очередной раз задались вопросом бывшей дружбы с Бородиной.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Южная Корея начала разработку многоразовой
Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим
В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX
New Horizons отправится к объекту Ultima Thule в
В Сети появились рендеры обновленного Alfa Romeo
Учёные: Люди должны дома ходить голышом
Составлен рейтинг производителей, компьютеры
Компания «КАМАЗ» продолжает отказываться от
В Челябинске появилось объявление о продаже
Представлена новая одноплатная система Raspberry
Hyundai Tucson подорожал на 10 000 рублей
В Сети появились изображения Nokia 9
Playsam разработана серия деревянных копий
Анастасия Костенко опубликовала фото без
Новый военный внедорожник для военных собрали в
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём
В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе
Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь
На шпионских фото нового Roewe Marvel X виден
Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на
Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком
Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench
На авторынок выходит новый внедорожник Haval H4
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже
Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети
Минпромторг расширил перечень роскошных авто
Иран допустил досрочный выход России из сделки
Евгения Феофилактова порадовала фанатов
В московских аэропортах задержали и отменили
Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет
Просмотреть все новости