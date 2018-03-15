Зрители уверены, что Артем Сорока вывел всех участников «Острова любви» на чистую воду
Телезрители продолжают восхищаться талантом Артема Сороки к провокациям.
Несмотря на то, что парень не так давно пришел на телестройку «Дом-2», за очень короткий период времени ему удалось стать одним из рейтинговых участников реалити. За несколько месяцев Артем смог зарекомендовать себя, как человека талантливого и довольно умного.
Сорока долгое время не начинал строить отношения, так как заявлял, что на Сейшельских островах собрались девушки с завышенной самооценкой. Как бы то ни было, но по правилам проекта ребята должны строить любовь, вероятней всего, именно это и стало причиной того, что Артем создал пару с Александрой Шевой.
Саша давно презентовала себя на телешоу, как девушка легкого поведения, с чем не стал мириться Сорока. Невзирая на то, что парень поднял на Шеву руку, многочисленные поклонники телестройки продолжают активно поддерживать парня.
Несмотря на то, что парень не так давно пришел на телестройку «Дом-2», за очень короткий период времени ему удалось стать одним из рейтинговых участников реалити. За несколько месяцев Артем смог зарекомендовать себя, как человека талантливого и довольно умного.
Сорока долгое время не начинал строить отношения, так как заявлял, что на Сейшельских островах собрались девушки с завышенной самооценкой. Как бы то ни было, но по правилам проекта ребята должны строить любовь, вероятней всего, именно это и стало причиной того, что Артем создал пару с Александрой Шевой.
Саша давно презентовала себя на телешоу, как девушка легкого поведения, с чем не стал мириться Сорока. Невзирая на то, что парень поднял на Шеву руку, многочисленные поклонники телестройки продолжают активно поддерживать парня.
«Все-таки, как умело Сорока обвел вокруг пальца тупорылых качков! Браво! А то брАтки, кореша до гроба, стаей травить человека герои, а как жареным запахло, каждый сам за себя. Капаклы во время спрыгнул, а Гриценко очень хитро подставил грузина. Получается, что Давид Анташвили получил «черную метку» из-за него. Езжай на Поляну, ты ж за справедливость всегда. Так нет же, моя хата с краю. И Дану на чистую воду вывел!!!...Молодец, Сорока, расшевелил осиное гнездо!», - пишут телезрители.