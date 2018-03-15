Зрители уверены, что Артем Сорока вывел всех участников «Острова любви» на чистую воду

«Все-таки, как умело Сорока обвел вокруг пальца тупорылых качков! Браво! А то брАтки, кореша до гроба, стаей травить человека герои, а как жареным запахло, каждый сам за себя. Капаклы во время спрыгнул, а Гриценко очень хитро подставил грузина. Получается, что Давид Анташвили получил «черную метку» из-за него. Езжай на Поляну, ты ж за справедливость всегда. Так нет же, моя хата с краю. И Дану на чистую воду вывел!!!...Молодец, Сорока, расшевелил осиное гнездо!», - пишут телезрители.

Несмотря на то, что парень не так давно пришел на телестройку «Дом-2», за очень короткий период времени ему удалось стать одним из рейтинговых участников реалити. За несколько месяцев Артем смог зарекомендовать себя, как человека талантливого и довольно умного.Сорока долгое время не начинал строить отношения, так как заявлял, что на Сейшельских островах собрались девушки с завышенной самооценкой. Как бы то ни было, но по правилам проекта ребята должны строить любовь, вероятней всего, именно это и стало причиной того, что Артем создал пару с Александрой Шевой.Саша давно презентовала себя на телешоу, как девушка легкого поведения, с чем не стал мириться Сорока. Невзирая на то, что парень поднял на Шеву руку, многочисленные поклонники телестройки продолжают активно поддерживать парня.