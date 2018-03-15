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Муж Ксении Бородиной рассказал, что страсть и ревность разрушает отношения

Супруг звезды телестройки «Дом-2» Курбан Омаров продолжает делиться с фанатами своим опытом.

За чем только не приходилось наблюдать поклонникам семейства Бородиной и Омарова. Как бы то ни было, но Ксении и Курбану все-таки удалось справиться со всеми проблемами и заново построить дружную семью.

Муж Ксении Бородиной рассказал, что страсть и ревность разрушает отношения

Ежедневно и Омаров и Бородина публикуют в личных микроблогах совместные фотографии, в которых они признаются друг другу в страстной любви и доверии. В последнее время Курбан решил, что если ему удалось создать настолько крепкую и сплоченную семью, он просто обязан поделиться этим опытом с фолловерами.

Несколько часов назад Омаров опубликовал у себя на страничке новый пост, который многих фанатов очень заинтересовал.

«Я сейчас отвечу, как человек знающий, что такое страсть и имеющий возможность сравнить с настоящей любовью. Так вот, страсть разрушительна, ревнива, она пытается переделать, поглотить, поработить. Она не доверяет, потому что знает зыбкость своих позиций. Знает, что пройдет так же быстро, как вспыхнула. Без следа...


Муж Ксении Бородиной рассказал, что страсть и ревность разрушает отношения

...А истинное чувство, раскрывается постепенно. Разгораясь медленно, она созидает. Она доверяет. Она понимает. Она принимает. Да, таких какие есть. И она может изменить…Поймите, человек, которого вы любите - не ваша собственность, он не может быть идеальным, как в женском романе, и иногда он будет косячить…если вы дорожите отношениями, прежде всего, разберитесь в себе…», - написал Курбан.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:43
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