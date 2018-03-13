Виктория Боня вместе с подругой отдыхают в Таиланде
Фолловеры в очередной раз не оценили публикацию бывшей участницы скандальноизвестной телестройки «Дом-2».
Невзирая на то, что Виктория Боня довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжает следить несколько миллионов телезрителей. Девушка ежедневно публикует у себя на страничке множество фотографий и видеозаписей, некоторые из которых не вызывают у подписчиков того восторга, которого ожидает Вика.
Несколько дней назад Боня выложила в Сети ролик, который большое количество фолловеров и хэйтеров не оценили по достоинству.
Стоит отметить, что пользователи соц.сети принялись один за другим буквально засыпать Викторию неприятными комментариями, в которых некоторые даже предположили, что именно такими «грязными» танцами Боня зарабатывает на жизнь.
Невзирая на то, что Виктория Боня довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжает следить несколько миллионов телезрителей. Девушка ежедневно публикует у себя на страничке множество фотографий и видеозаписей, некоторые из которых не вызывают у подписчиков того восторга, которого ожидает Вика.
Несколько дней назад Боня выложила в Сети ролик, который большое количество фолловеров и хэйтеров не оценили по достоинству.
«Танцуем с Хофит.. когда ты счастлив, хочется танцевать нон-стоп!», - подписала видео Вика.
Стоит отметить, что пользователи соц.сети принялись один за другим буквально засыпать Викторию неприятными комментариями, в которых некоторые даже предположили, что именно такими «грязными» танцами Боня зарабатывает на жизнь.
«Боня, вот такими приватными танцами себе на жизнь зарабатываешь? А до дочки вообще нет дела!?», «Жесть. У людей смысл жизни – это трясти силиконовыми сиськами!..», «А грудь на уровне подмышек, это ок? Что ж так неудачно то сделала себе операцию?..», «Стыдно смотреть!», «Надо морально тебе расти! Уже поздно задницей крутить. Глупо смотрится! А ребенка ты вообще что ли бросила? Юонечка, каждому возрасту свои ценности! Молодец, что стараешься хорошо выглядеть! Остальное же, уж извини, но очень пошло!», - пишут комментаторы.