Виктория Боня вместе с подругой отдыхают в Таиланде

«Танцуем с Хофит.. когда ты счастлив, хочется танцевать нон-стоп!», - подписала видео Вика.

«Боня, вот такими приватными танцами себе на жизнь зарабатываешь? А до дочки вообще нет дела!?», «Жесть. У людей смысл жизни – это трясти силиконовыми сиськами!..», «А грудь на уровне подмышек, это ок? Что ж так неудачно то сделала себе операцию?..», «Стыдно смотреть!», «Надо морально тебе расти! Уже поздно задницей крутить. Глупо смотрится! А ребенка ты вообще что ли бросила? Юонечка, каждому возрасту свои ценности! Молодец, что стараешься хорошо выглядеть! Остальное же, уж извини, но очень пошло!», - пишут комментаторы.

Невзирая на то, что Виктория Боня довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжает следить несколько миллионов телезрителей. Девушка ежедневно публикует у себя на страничке множество фотографий и видеозаписей, некоторые из которых не вызывают у подписчиков того восторга, которого ожидает Вика.Несколько дней назад Боня выложила в Сети ролик, который большое количество фолловеров и хэйтеров не оценили по достоинству.Стоит отметить, что пользователи соц.сети принялись один за другим буквально засыпать Викторию неприятными комментариями, в которых некоторые даже предположили, что именно такими «грязными» танцами Боня зарабатывает на жизнь.