Фолловеры уверены, что Антон Гусев сам себе пишет смс об огромных заработках

«Сижу в своем новом #MercedesBenz от компании… В кошельке деньги, заработанные за февраль месяц - 397.600 рублей..Компания начислила мне мой чек. Каждый месяц он растет…Я жду именно тебя в своей команде! », - написал Гусев.

Несмотря на то, что Гусев довольно давно покинул проект, за его жизнью продолжают внимательно наблюдать многие телезрители. Как-никак молодой человек за довольно короткий период времени не только успел обзавестись ребенком и второй женой, но и, по словам Антона, хорошим доходом и роскошным автомобилем.Каждый месяц Гусев публикует у себя на страничке пост с сообщением о зачислении на его счет огромной суммы. Так произошло и в этот раз. Несколько часов назад Антон продемонстрировал фолловерам Сети свой доход за этот месяц, который, по его рассказам, составил 397 тысяч рублей.Стоит заметить, что возможность комментировать данную публикацию молодой человек отключил, вероятней всего, что Антон не желает в очередной раз получать в свой адрес неприятные комментарии.Отметим, что данная публикация Гусева очень оживила некоторых хэйтеров, которые в один голос принялись твердить, что Антон только создает видимость хорошего дохода. А некоторые и вовсе предположили, что экс-участник даже шлет себе смс о приходах, которые явно не соответствуют его расходам.