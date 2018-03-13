АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Фолловеры уверены, что Антон Гусев сам себе пишет смс об огромных заработках

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» снова прихвастнул в личном микроблоге своими доходами.

Несмотря на то, что Гусев довольно давно покинул проект, за его жизнью продолжают внимательно наблюдать многие телезрители. Как-никак молодой человек за довольно короткий период времени не только успел обзавестись ребенком и второй женой, но и, по словам Антона, хорошим доходом и роскошным автомобилем.

Фолловеры уверены, что Антон Гусев сам себе пишет смс об огромных заработках

Каждый месяц Гусев публикует у себя на страничке пост с сообщением о зачислении на его счет огромной суммы. Так произошло и в этот раз. Несколько часов назад Антон продемонстрировал фолловерам Сети свой доход за этот месяц, который, по его рассказам, составил 397 тысяч рублей.

«Сижу в своем новом #MercedesBenz от компании… В кошельке деньги, заработанные за февраль месяц - 397.600 рублей..Компания начислила мне мой чек. Каждый месяц он растет…Я жду именно тебя в своей команде! », - написал Гусев.

Стоит заметить, что возможность комментировать данную публикацию молодой человек отключил, вероятней всего, что Антон не желает в очередной раз получать в свой адрес неприятные комментарии.

Фолловеры уверены, что Антон Гусев сам себе пишет смс об огромных заработках

Отметим, что данная публикация Гусева очень оживила некоторых хэйтеров, которые в один голос принялись твердить, что Антон только создает видимость хорошего дохода. А некоторые и вовсе предположили, что экс-участник даже шлет себе смс о приходах, которые явно не соответствуют его расходам.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета
Правительство России занялось вопросом маркировки
Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву»
Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание
Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном
Общение с животными – лучшее успокоительное для
Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и
Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед
Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке
Разработчики Nintendo анонсировали платное
В РФ стартовали продажи седана Lexus LS
Искусственный интеллект защитит смартфоны от
Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер
В Сети появились новые данные о техническом
Екатерина Варнава иронично ответила хейтерам,
Хэтчбек Kia Rio X-Line подорожал в РФ
Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно
Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга с
Объявлены российские расценки на семиместный
Откровение священника о Благодатном огне вызвало
Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию
Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем
Бывшая журналистка "Радио Свобода" обвинила
Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя
Сотрудники обсерватории во время съемки кроме
В Нью-Йорке разбился частный вертолет с
Российская туристка родила ребенка в Красном море
Младшая дочь Ксении Бородиной «страшно» любит
Focos дает возможность пользоваться
На развалинах британского замка Сандал была
Просмотреть все новости