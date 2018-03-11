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Алексей Самсонов помогает собирать деньги на похороны футболиста

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Алексей Самсонов попросил помощи у своих поклонников.

Несколько часов назад в личном микроблоге Леша опубликовал пост, в котором попросил всех знакомых и незнакомых ему людей материально помочь маме его знакомого спортсмена, который несколько дней назад погиб в Китае.

Алексей Самсонов помогает собирать деньги на похороны футболиста

Как сообщает Самсонов, футболист в ночь с 8 на 9 марта попал в страшную автокатастрофу, пережить которую молодому человеку не удалось.

«…он был замечательным человеком... Все кто его знали или просто добрые и отзывчивые люди, помогите собрать деньги на транспортировку тела из Китая и похороны, это стоит не малых денег, для родственников сейчас важна любая помощь!!! ..», - написал Алексей.

Стоит заметить, что все требующиеся номера телефонов и реквизиты банковских карт родных погибшего футболиста, Самсонов оставил под своим постом. Многочисленные фолловеры Сети тут же принялись засыпать экс-участница «Дома-2» большим количеством вопросом, на которые Алексей сразу же давал ответ.

Алексей Самсонов помогает собирать деньги на похороны футболиста

По словам Леши, точных данных о том, как на самом деле произошла автокатастрофа до сих пор никто не знают. Близким спортсмена известно лишь одно – их сын ехал в 5 утра домой с работы на моттораллере, в который кто-то врезался.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:01
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