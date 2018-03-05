Кристина Асмус учится делать «окнолуки»

«Окнолук» - написала Кристина.

«Прям девочка, девочка! Красотка», «Здорово!», «Улыбочка прекрасна», «..Как я люблю тебя и твоего мужа!!!Вы такие крутые и классные, я так рада что вы вместе!!!Берегите друг друга и радуйте нас всегда!» - пишут многие пользователи Сети.

Ни для кого не является секретом то, что всеми любимая Кристина любит прихвастнуть в личном микроблоге своими идеальными формами. Обнаженная Асмус в ванне, откровенные фото на кровати, эротические снимки с обнаженной спиной – все то, что довольно часто можно встретить в блоге артистки.Несколько часов назад Кристина опубликовала новую фотографию, на которой актриса запечатлена в спортивном образе, что стало весьма неожиданным для многочисленных фанатов Асмус. На снимке звезда комедийного телесериала «Интерны» одета в черные спортивные штаны и белую футболку.Снимок знаменитость не стала премудро подписывать.Конечно же, что фолловеры не могли не обратить внимание на столь редкие скромные фото Асмус.Стоит отметить, что в последнее время Кристина Асмус начала все чаще публиковать свои снимки под хэштегом «тыжемать». Наверное именно этим хэштегом актриса говорит хэйтерам о том, что ее не интересует их мнение.