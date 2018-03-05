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Кристина Асмус учится делать «окнолуки»

Новую фотографию популярной актрисы по достоинству оценили ее поклонники.

Ни для кого не является секретом то, что всеми любимая Кристина любит прихвастнуть в личном микроблоге своими идеальными формами. Обнаженная Асмус в ванне, откровенные фото на кровати, эротические снимки с обнаженной спиной – все то, что довольно часто можно встретить в блоге артистки.

Кристина Асмус учится делать «окнолуки»

Несколько часов назад Кристина опубликовала новую фотографию, на которой актриса запечатлена в спортивном образе, что стало весьма неожиданным для многочисленных фанатов Асмус. На снимке звезда комедийного телесериала «Интерны» одета в черные спортивные штаны и белую футболку.

Снимок знаменитость не стала премудро подписывать.

«Окнолук» - написала Кристина.

Конечно же, что фолловеры не могли не обратить внимание на столь редкие скромные фото Асмус.

Кристина Асмус учится делать «окнолуки»

«Прям девочка, девочка! Красотка», «Здорово!», «Улыбочка прекрасна», «..Как я люблю тебя и твоего мужа!!!Вы такие крутые и классные, я так рада что вы вместе!!!Берегите друг друга и радуйте нас всегда!» - пишут многие пользователи Сети.

Стоит отметить, что в последнее время Кристина Асмус начала все чаще публиковать свои снимки под хэштегом «тыжемать». Наверное именно этим хэштегом актриса говорит хэйтерам о том, что ее не интересует их мнение.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:32
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