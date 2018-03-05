Елизавета Полыгалова показала подписчикам нового бойфренда

«Мы познакомились на рекламной съемке. Позже подруга организовала нам свидание. Мы хорошо провели вечер, а дальше все завертелось. Я ему показывала несколько выпусков проекта с моим участием. Он умилялся, сказал, что я милая девочка», - рассказала Елизавета о своем новом бойфренде.

С самого появления на Поляне Лиза определилась со своими симпатиями, начав ухаживать за Иваном Барзиковым. Несмотря на то, что девушка раздражала многих своей специфической внешностью, а также чрезмерным пристрастием к спорту, своих предпочтений участница не меняла даже в те периоды, когда Ваня ухаживал за Ириной Пинчук.Пользователи Сети были уверены, что парочка построит крепкие и длительные отношения, так как еще на поляне Лиза и Ваня снова воссоединились, а затем продолжили жить совместно за воротами. Вот только там они стали все чаще ругаться, и в отличие от Антона Гусева и Виктории Романец, мириться после скандалов не умели.Когда под Новый год девушка намекнула, что отмечает праздник в Германии в компании Барзикова, поклонники удивились, так как перерыв в отношениях был длительным. Однако пара продержалась вместе лишь несколько дней. Экс-участница телестройки, всерьез обидевшись на избранника, поспешила удалить даже совместные снимки.