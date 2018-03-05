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Елизавета Полыгалова показала подписчикам нового бойфренда

После ухода с телепроекта «Дом-2» Лиза Полыгалова пыталась построить отношения с Иваном Барзиковым. Ребята постоянно сходились и расходились, однако ничем хорошим отношения так и не закончились. Тем не менее, сейчас в жизни девушки появился новый мужчина.

С самого появления на Поляне Лиза определилась со своими симпатиями, начав ухаживать за Иваном Барзиковым. Несмотря на то, что девушка раздражала многих своей специфической внешностью, а также чрезмерным пристрастием к спорту, своих предпочтений участница не меняла даже в те периоды, когда Ваня ухаживал за Ириной Пинчук.

Елизавета Полыгалова показала подписчикам нового бойфренда

Пользователи Сети были уверены, что парочка построит крепкие и длительные отношения, так как еще на поляне Лиза и Ваня снова воссоединились, а затем продолжили жить совместно за воротами. Вот только там они стали все чаще ругаться, и в отличие от Антона Гусева и Виктории Романец, мириться после скандалов не умели.

Когда под Новый год девушка намекнула, что отмечает праздник в Германии в компании Барзикова, поклонники удивились, так как перерыв в отношениях был длительным. Однако пара продержалась вместе лишь несколько дней. Экс-участница телестройки, всерьез обидевшись на избранника, поспешила удалить даже совместные снимки.

Елизавета Полыгалова показала подписчикам нового бойфренда

«Мы познакомились на рекламной съемке. Позже подруга организовала нам свидание. Мы хорошо провели вечер, а дальше все завертелось. Я ему показывала несколько выпусков проекта с моим участием. Он умилялся, сказал, что я милая девочка», - рассказала Елизавета о своем новом бойфренде.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51
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