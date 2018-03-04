200-килограммовый красноярец сделал татуировку с изображением Ольги Бузовой

Житель Красноярска не стесняется рассказывать о себе в социальных сетях. Совсем недавно он обнародовал фотографии татуировок, сделанных на руке.Молодой парень набил изображения известной телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и местного блогера Дмитрия Шилова. По словам Григория, сделал он это ради возможности похудеть. На сегодняшний день красноярец весит около 200 килограммов, парень надеется, что знаменитости смогут помочь ему побороть свой недуг.Вчера он продемонстрировал снимки билетов на поезд. Чистяков заявил, что Дмитрий Шилов дал ему денег на дорогу в Минусинск и на процесс лечения, который займет порядка десяти дней. Там парню предстоит голодать по рекомендациям врачей.Сам Григорий сообщил, что отправляется на очистку организма. Свое известие Григорий получил, когда в прошлом году автостопом поехал в Москву на телепроект «Дом-2» в надежде покорить сердце Бузовой.