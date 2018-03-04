АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

200-килограммовый красноярец сделал татуировку с изображением Ольги Бузовой

27-летний Григорий Чистяков сделал себе тату с изображением Бузовой, чтобы иметь возможность похудеть. Фотографию с татуировкой продемонстрировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

200-килограммовый красноярец сделал татуировку с изображением Ольги Бузовой

Житель Красноярска не стесняется рассказывать о себе в социальных сетях. Совсем недавно он обнародовал фотографии татуировок, сделанных на руке.

Молодой парень набил изображения известной телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и местного блогера Дмитрия Шилова. По словам Григория, сделал он это ради возможности похудеть. На сегодняшний день красноярец весит около 200 килограммов, парень надеется, что знаменитости смогут помочь ему побороть свой недуг.

200-килограммовый красноярец сделал татуировку с изображением Ольги Бузовой

Вчера он продемонстрировал снимки билетов на поезд. Чистяков заявил, что Дмитрий Шилов дал ему денег на дорогу в Минусинск и на процесс лечения, который займет порядка десяти дней. Там парню предстоит голодать по рекомендациям врачей.

Сам Григорий сообщил, что отправляется на очистку организма. Свое известие Григорий получил, когда в прошлом году автостопом поехал в Москву на телепроект «Дом-2» в надежде покорить сердце Бузовой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости