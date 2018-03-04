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Перед концертом во Владивостоке Ольга Бузова получила травму ноги

Знаменитая певица Ольга Бузова 3 марта выступила с концертом во Владивостоке.

В своем микроблоге звезда показала, что перед концертом получила травму ноги. В таком состоянии исполнительница вышла на сцену, тем самым удивив фанатов.

Перед концертом во Владивостоке Ольга Бузова получила травму ноги

Девушка продемонстрировала в своих сторис, с каким трудом ей далось выступать на сцене во Владивостоке. В одном из видеороликов Бузова продемонстрировала, как медики накладывают на ногу эластичный бинт, а сама Ольга в это время терпит сильную боль, рассказывая о растяжении. Поддержать звезду скандальной телестройки пришли сотни людей.

Перед концертом во Владивостоке Ольга Бузова получила травму ноги

Поклонники буквально завалили её подарками, начиная от мягких игрушек и заканчивая жареной рыбой, а фолловеры стали восхищаться мужеством девушки, ведь ей пришлось вытерпеть боль, не показывая эти чувства на сцене.

К слову, в целом концерт прошёл под аплодисменты и овации фанатов. Основную аудиторию в зале составили девушки, а мужская половина решила попросту поддержать любимых.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:15
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