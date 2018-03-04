Перед концертом во Владивостоке Ольга Бузова получила травму ноги

В своем микроблоге звезда показала, что перед концертом получила травму ноги. В таком состоянии исполнительница вышла на сцену, тем самым удивив фанатов.Девушка продемонстрировала в своих сторис, с каким трудом ей далось выступать на сцене во Владивостоке. В одном из видеороликов Бузова продемонстрировала, как медики накладывают на ногу эластичный бинт, а сама Ольга в это время терпит сильную боль, рассказывая о растяжении. Поддержать звезду скандальной телестройки пришли сотни людей.Поклонники буквально завалили её подарками, начиная от мягких игрушек и заканчивая жареной рыбой, а фолловеры стали восхищаться мужеством девушки, ведь ей пришлось вытерпеть боль, не показывая эти чувства на сцене.К слову, в целом концерт прошёл под аплодисменты и овации фанатов. Основную аудиторию в зале составили девушки, а мужская половина решила попросту поддержать любимых.