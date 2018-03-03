Зрители считают, что Майя Донцова появляется в эфирах в нетрезвом состоянии

Девушка планирует стать мамой, ведь Алексей Купин пообещал выполнить свои мужские обязанности, несмотря на то, что официально ребята не состоят в браке. Парень ответственно относится к данному событию, тренируясь с куклой, и представляя ее, как будущего ребёнка.Многие поклонники знаменитой телестройки обратили внимание на то, что по утрам девушка появляется в странном состоянии. Ее поведение очень походит на алкогольное опьянение и это вызывает подозрения о том, что она выпивает по утрам спиртное либо ещё не отошла от ночных гуляний.Стоит заметить, что в разное время руководство реалити-шоу поощряли участников за употребление спиртного. Ведь именно под влиянием виноградного сока герои показывают настоящие эмоции, которые и приносят рейтинги для шоу.По слухам, организаторы лояльно относятся и к запрещённым веществам, так как, по неподтверждённой информации, некоторые из участников открыто их употребляют.