Зрители считают, что Майя Донцова появляется в эфирах в нетрезвом состоянии
Недавно стало известно, что Майя Донцова должна обязательно забеременеть в этом году.
Девушка планирует стать мамой, ведь Алексей Купин пообещал выполнить свои мужские обязанности, несмотря на то, что официально ребята не состоят в браке. Парень ответственно относится к данному событию, тренируясь с куклой, и представляя ее, как будущего ребёнка.
Многие поклонники знаменитой телестройки обратили внимание на то, что по утрам девушка появляется в странном состоянии. Ее поведение очень походит на алкогольное опьянение и это вызывает подозрения о том, что она выпивает по утрам спиртное либо ещё не отошла от ночных гуляний.
Стоит заметить, что в разное время руководство реалити-шоу поощряли участников за употребление спиртного. Ведь именно под влиянием виноградного сока герои показывают настоящие эмоции, которые и приносят рейтинги для шоу.
По слухам, организаторы лояльно относятся и к запрещённым веществам, так как, по неподтверждённой информации, некоторые из участников открыто их употребляют.
Девушка планирует стать мамой, ведь Алексей Купин пообещал выполнить свои мужские обязанности, несмотря на то, что официально ребята не состоят в браке. Парень ответственно относится к данному событию, тренируясь с куклой, и представляя ее, как будущего ребёнка.
Многие поклонники знаменитой телестройки обратили внимание на то, что по утрам девушка появляется в странном состоянии. Ее поведение очень походит на алкогольное опьянение и это вызывает подозрения о том, что она выпивает по утрам спиртное либо ещё не отошла от ночных гуляний.
Стоит заметить, что в разное время руководство реалити-шоу поощряли участников за употребление спиртного. Ведь именно под влиянием виноградного сока герои показывают настоящие эмоции, которые и приносят рейтинги для шоу.
По слухам, организаторы лояльно относятся и к запрещённым веществам, так как, по неподтверждённой информации, некоторые из участников открыто их употребляют.