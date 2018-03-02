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Тата Блюменкранц сломала нос в свой день рождения

Участница «Дома-2» Тата Блюменкранц вновь избежала отправки на Остров любви, где она должна была заменить на посту ведущего Андрея Черкасова.

У девушки 27 февраля был день рождения. Казалось бы, замечательный праздник, когда все желания должны исполняться и радовать, вот только для Таты день получился грустный. Участница телестройки пострадала во время визита в торговый центр, молодая женщина не заметила стеклянную дверь, ударилась и сломала нос, хотя изначально даже не поняла, что случилось.

Тата Блюменкранц сломала нос в свой день рождения

Тата отправилась на поляну, не обращая внимания на болевые ощущения. Ей казалось, что если чуть потерпеть, то все пройдет, однако все получилось не так хорошо, как ожидалось. Кровь остановилась, и девушка успокоилась, вот только на следующий день маленькая Бетти задела нос мамы, и кровь снова пошла.

После этого уже ничего не оставалось, лишь только отправиться в травмпункт, чтобы узнать, в чем дело. Врачи сделали Тате рентген и оказалось, что у нее сломан нос, без смещения. Теперь девушку ожидает прием у хирурга и ЛОРа.

Тата Блюменкранц сломала нос в свой день рождения

«27 февраля 2018 года был самым ужасным Днём Рождения в моей жизни,я сильно ударилась носом в прозрачное стекло в ТЦ, чувствовала, что мне плохо, но даже не могла предположить, то, что я могла сломать нос!!!» - рассказала участница телестройки.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:04
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