Марина Африкантова вернулась с Острова любви

Возлюбленные занимаются спортом и почти не ссорятся, тем самым демонстрируя зрителям идеальные отношения. Стоит отметить, что совсем недавно парочка погрязла в разногласиях на московской съемочной площадке, однако каникулы на Острове любви помогли им обрести общий язык.Впрочем, сегодня стало известно, что уже 7 марта Марина Африкантова собирается провести мероприятие в столице России. На данный момент девушка уже находится в Москве и подготавливается к женскому дню, так как именно к этому празднику и приурочено её выступление.Что же касается Ромы Капаклы, то пока неизвестно, вернулся ли парень в Москву, или остался на Сейшелах. Бытует мнение, что его специально оставили на острове, чтобы отдать в цепкие лапы Саши Шевы, которая согласно лечь в постель с любым.