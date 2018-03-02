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Марина Африкантова вернулась с Острова любви

Уже на протяжении нескольких недель Роман Капаклы и Марина Африкантова находятся на Сейшельских островах.

Возлюбленные занимаются спортом и почти не ссорятся, тем самым демонстрируя зрителям идеальные отношения. Стоит отметить, что совсем недавно парочка погрязла в разногласиях на московской съемочной площадке, однако каникулы на Острове любви помогли им обрести общий язык.

Марина Африкантова вернулась с Острова любви

Впрочем, сегодня стало известно, что уже 7 марта Марина Африкантова собирается провести мероприятие в столице России. На данный момент девушка уже находится в Москве и подготавливается к женскому дню, так как именно к этому празднику и приурочено её выступление.

Что же касается Ромы Капаклы, то пока неизвестно, вернулся ли парень в Москву, или остался на Сейшелах. Бытует мнение, что его специально оставили на острове, чтобы отдать в цепкие лапы Саши Шевы, которая согласно лечь в постель с любым.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01
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