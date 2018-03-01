Ксения Бородина не сомневается в верности своего супруга

«Бывает, не хватает внимания супруга, и я злюсь, капризничаю. Но мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь не нужна», - подытожила теледива.

Так же она заявила, что ей никогда не придет в голову изменить мужу. Девушка призналась, что по характеру она собственница, хотя уже в меньшей мере, чем было раньше. К тому же супруг Курбан Омаров не дает повода для ревности.Ксюша Бородина высказалась, что не понимает таких мужчин, которые сидят в ресторане со своей второй половинкой и «пялятся» на других женщин. Ведущая телестройки добавила, что и сама неоднократно ловит на себе подобные взгляды. Курбан же такого себе не позволяет, и для Бородиной другие мужчины находятся под запретом.