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Ксения Бородина не сомневается в верности своего супруга

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина в одном из своих последних интервью рассказала о своей семье.

Так же она заявила, что ей никогда не придет в голову изменить мужу. Девушка призналась, что по характеру она собственница, хотя уже в меньшей мере, чем было раньше. К тому же супруг Курбан Омаров не дает повода для ревности.

Ксения Бородина не сомневается в верности своего супруга

Ксюша Бородина высказалась, что не понимает таких мужчин, которые сидят в ресторане со своей второй половинкой и «пялятся» на других женщин. Ведущая телестройки добавила, что и сама неоднократно ловит на себе подобные взгляды. Курбан же такого себе не позволяет, и для Бородиной другие мужчины находятся под запретом.

«Бывает, не хватает внимания супруга, и я злюсь, капризничаю. Но мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь не нужна», - подытожила теледива.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:26
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