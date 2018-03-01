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Ольга Бузова подарит поклонницам пластическую операцию

Ольга Бузова к 8 марта посетит Благовещенск со своим сольным концертом, после которого она планирует подарить своим поклонницам сертификат на сумму 30 000 рублей на посещение пластического хирурга.

В своем микроблоге известная теледива Ольга Бузова объявила конкурс, главным призом которого станет сертификат на сумму 30 000 рублей для проведения пластической операции. Артистка собирается разыграть семь таких сертификатов.

Ольга Бузова подарит поклонницам пластическую операцию

Такая идея пришла ей в тот момент, когда Ольга узнала, как много девушек обращаются к специалистам с просьбой сделать им пластическую операцию, после которой они станут похожи на саму Бузову. Вот знаменитость и решила к 8 марта исполнить мечту семи фанаткам, которые станут победительницами в ее конкурсе.

Эта благотворительная акция началась с первого марта. Правила конкурса можно узнать на странице Ольги Бузовой в Instagram. Однако сама теледива ни разу не обращалась к услугам пластических хирургов.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49
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